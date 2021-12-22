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Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД
Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД - РИА Новости, 22.12.2021
Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД
Террористические организации рассматривают приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане как победу радикализма, а "Аль-Каида"** планирует извлечь из этого... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:45
2021-12-22T11:45
2021-12-22T11:45
захват власти в афганистане талибами
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олег сыромолотов
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ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Террористические организации рассматривают приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане как победу радикализма, а "Аль-Каида"** планирует извлечь из этого события выгоду, заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Особую обеспокоенность в контексте новых вызовов и угроз сегодня вызывает обострение ситуации в Афганистане, способное существенно повлиять на общую картину террористических глобальных и региональных угроз безопасности", - заявил Сыромолотов в видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.По его словам, "приход движения талибов к власти рассматривается другими террористическими организациями как несомненная победа радикализма, в частности "Аль-Каидой", которая планирует извлечь выгоду из этого события"."В информационном пространстве нарастили свою подрывную деятельность различные радикальные группировки, которые рассматривают Афганистан как еще одну после Сирии площадку для создания фундаменталистского государства и призывают своих сторонников повторить этот успех на территории других стран", - подчеркнул дипломат.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, оон, талибан, сирия, афганистан, аль-каида, олег сыромолотов, россия
Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД
Замглавы МИД Сыромолотов: "Аль-Каида"* хочет извлечь выгоду из прихода талибов к власти