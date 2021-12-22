https://ria.ru/20211222/afganistan-1764865631.html

Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД

Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД - РИА Новости, 22.12.2021

Террористы хотят извлечь выгоду из прихода талибов к власти, заявили в МИД

Террористические организации рассматривают приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане как победу радикализма, а "Аль-Каида"** планирует извлечь из этого... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:45

2021-12-22T11:45

2021-12-22T11:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

сирия

афганистан

аль-каида

олег сыромолотов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747943081_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_caa02a54f85e14092cbde5971e06173a.jpg

ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Террористические организации рассматривают приход движения "Талибан"* к власти в Афганистане как победу радикализма, а "Аль-Каида"** планирует извлечь из этого события выгоду, заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Особую обеспокоенность в контексте новых вызовов и угроз сегодня вызывает обострение ситуации в Афганистане, способное существенно повлиять на общую картину террористических глобальных и региональных угроз безопасности", - заявил Сыромолотов в видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.По его словам, "приход движения талибов к власти рассматривается другими террористическими организациями как несомненная победа радикализма, в частности "Аль-Каидой", которая планирует извлечь выгоду из этого события"."В информационном пространстве нарастили свою подрывную деятельность различные радикальные группировки, которые рассматривают Афганистан как еще одну после Сирии площадку для создания фундаменталистского государства и призывают своих сторонников повторить этот успех на территории других стран", - подчеркнул дипломат.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20211217/kabulov-1764121991.html

сирия

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, талибан, сирия, афганистан, аль-каида, олег сыромолотов, россия