https://ria.ru/20211222/afganistan-1764858988.html
Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, заявил МИД
Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, заявил МИД - РИА Новости, 22.12.2021
Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, заявил МИД
Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, вместо признания ошибок они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований к талибам (движение... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:23
2021-12-22T11:23
2021-12-22T11:46
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ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, вместо признания ошибок они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований к талибам (движение "Талибан"*), заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."К сожалению, действия США и их партнеров лишь усугубляют ситуацию. Вместо признания ошибок и отказа от диктата, они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований в отношении движения талибов", - заявил Сыромолотов в видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.Он отметил, что борьба с терроризмом и наркопреступностью сознательно задвигаются на второй план."В отличие от такого неконструктивного подхода, Россия и ее партнеры последовательно проводят линию на укрепление открытого диалога в сфере контртеррора на основе соблюдения принципов Устава ООН, резолюций СБ ООН, универсальных антитеррористических конвенций и глобальной контртеррористической стратегии ООН при одновременном признании за государствами и их компетентными органами главной роли в противодействии терроризму и экстремизму", - сказал дипломат.* "Талибан" — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, афганистан, россия
11:23 22.12.2021 (обновлено: 11:46 22.12.2021)
Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, заявил МИД
В МИД заявили, что США вместо признания ошибок взялись за давление на талибов
ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, вместо признания ошибок они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований к талибам (движение "Талибан"*), заявил в среду замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"К сожалению, действия США и их партнеров лишь усугубляют ситуацию. Вместо признания ошибок и отказа от диктата, они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований в отношении движения талибов", - заявил Сыромолотов в видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.
Он отметил, что борьба с терроризмом и наркопреступностью сознательно задвигаются на второй план.
"В отличие от такого неконструктивного подхода, Россия и ее партнеры последовательно проводят линию на укрепление открытого диалога в сфере контртеррора на основе соблюдения принципов Устава ООН, резолюций СБ ООН, универсальных антитеррористических конвенций и глобальной контртеррористической стратегии ООН при одновременном признании за государствами и их компетентными органами главной роли в противодействии терроризму и экстремизму", - сказал дипломат.
* "Талибан" — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность