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https://ria.ru/20211222/abramovich-1764905007.html
Издательство урегулировало спор с Абрамовичем из-за книги "Люди Путина"
Издательство урегулировало спор с Абрамовичем из-за книги "Люди Путина" - РИА Новости, 22.12.2021
Издательство урегулировало спор с Абрамовичем из-за книги "Люди Путина"
Британский издательский дом HarperCollins сообщил, что урегулировал спор с предпринимателем Романом Абрамовичем по книге "Люди Путина", следует из заявления... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:04
2021-12-22T14:35
роман абрамович
в мире
великобритания
петр авен
михаил фридман
россия
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ЛОНДОН, 22 дек - РИА Новости. Британский издательский дом HarperCollins сообщил, что урегулировал спор с предпринимателем Романом Абрамовичем по книге "Люди Путина", следует из заявления компании.Ранее Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича следует из решения, опубликованного судом. "HarperCollins и Кэтрин Белтон (автор книги - ред.) урегулировали спорт с Романом Абрамовичем относительно нескольких отрывков из книги "Люди Путина", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издательства.Издательство HarperCollins и автор книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон принесли извинения за допущенные в книге неточности в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. "HarperCollins и автор приносят извинения за эти аспекты книги, которые были прописаны не так точно, как им хотелось бы, и рады их прояснить", - говорится в заявлении. Речь, в том числе, касается отрывков о причинах приобретения футбольного клуба "Челси"."Книга "Люди Путина" и ее автор Кэтрин Белтон подверглись критике со стороны господина Абрамовича и четырех российских олигархов, а также нефтяной компании "Роснефть", контролируемой государством. Все претензии были урегулированы, издательство HarperCollins не будет выплачивать какие-либо компенсации", - подчеркнули в издательстве.В ноябре высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича.Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.В случае Абрамовича речь идет о приведенных в книге утверждениях, что он находится под контролем (президента РФ Владимира) Путина, вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку, приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году по указанию Путина, разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи "Сибнефти" "Газпрому" с соратниками Путина, приобрел акций "Роснефти" на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля, чтобы IPO компании не провалилось, и по указанию Путина переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия могла бы влиять на семью Дональда Трампа.Кроме того, согласно рассмотренным утверждениям, часть пожертвования Абрамовича компании "Петромед", закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка "Россия". Также утверждается, что Абрамович ошибочно выиграл дело у Бориса Березовского, который заявлял о совместном владении "Сибнефтью" и долей в "Русале". Кроме того, утверждается, что Абрамович выступал в качестве "кассира" бывшего президента России Бориса Ельцина и его семьи, предоставляя им деньги из своей бизнес-империи для использования в личных целях.
https://ria.ru/20211124/kleveta-1760553887.html
https://ria.ru/20211124/abramovich-1760524914.html
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роман абрамович, в мире, великобритания, петр авен, михаил фридман, россия
14:04 22.12.2021 (обновлено: 14:35 22.12.2021)
 
Издательство урегулировало спор с Абрамовичем из-за книги "Люди Путина"

Издательство HarperCollins урегулировало спор с Абрамовичем из-за книги "Люди Путина"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредприниматель Роман Абрамович
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЛОНДОН, 22 дек - РИА Новости. Британский издательский дом HarperCollins сообщил, что урегулировал спор с предпринимателем Романом Абрамовичем по книге "Люди Путина", следует из заявления компании.
Ранее Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича следует из решения, опубликованного судом. "HarperCollins и Кэтрин Белтон (автор книги - ред.) урегулировали спорт с Романом Абрамовичем относительно нескольких отрывков из книги "Люди Путина", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издательства.
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 16:20
Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"
Издательство HarperCollins и автор книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон принесли извинения за допущенные в книге неточности в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. "HarperCollins и автор приносят извинения за эти аспекты книги, которые были прописаны не так точно, как им хотелось бы, и рады их прояснить", - говорится в заявлении. Речь, в том числе, касается отрывков о причинах приобретения футбольного клуба "Челси".
"Книга "Люди Путина" и ее автор Кэтрин Белтон подверглись критике со стороны господина Абрамовича и четырех российских олигархов, а также нефтяной компании "Роснефть", контролируемой государством. Все претензии были урегулированы, издательство HarperCollins не будет выплачивать какие-либо компенсации", - подчеркнули в издательстве.
В ноябре высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича.
Спектакль Стиляги в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 14:44
Лондонский суд признал наличие клеветы об Абрамовиче в книге "Люди Путина"
Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.
В случае Абрамовича речь идет о приведенных в книге утверждениях, что он находится под контролем (президента РФ Владимира) Путина, вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку, приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году по указанию Путина, разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи "Сибнефти" "Газпрому" с соратниками Путина, приобрел акций "Роснефти" на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля, чтобы IPO компании не провалилось, и по указанию Путина переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия могла бы влиять на семью Дональда Трампа.
Кроме того, согласно рассмотренным утверждениям, часть пожертвования Абрамовича компании "Петромед", закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка "Россия". Также утверждается, что Абрамович ошибочно выиграл дело у Бориса Березовского, который заявлял о совместном владении "Сибнефтью" и долей в "Русале". Кроме того, утверждается, что Абрамович выступал в качестве "кассира" бывшего президента России Бориса Ельцина и его семьи, предоставляя им деньги из своей бизнес-империи для использования в личных целях.
Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 18:47
Издательство извинится перед Фридманом и Авеном из-за книги "Люди Путина"
 
Роман АбрамовичВ миреВеликобританияПетр АвенМихаил ФридманРоссия
 
 
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