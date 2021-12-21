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Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов

Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов - РИА Новости, 21.12.2021

Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование профессиональной журналистской... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:26

2021-12-21T12:26

2021-12-21T12:26

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности.Отмечается, что она приняла участие в юбилейной XXX Международной конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы"."Уголовные дела, которые возбуждаются за притеснение журналистов, далеко не всегда завершаются установлением виновного. Эта проблема требует усиления ответственности за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности", - приводятся слова Москальковой на ее странице в Instagram.

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общество, татьяна москалькова