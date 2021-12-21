https://ria.ru/20211221/zhurnalisty-1764683255.html
Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов
Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов - РИА Новости, 21.12.2021
Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование профессиональной журналистской... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:26
2021-12-21T12:26
2021-12-21T12:26
общество
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности.Отмечается, что она приняла участие в юбилейной XXX Международной конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы"."Уголовные дела, которые возбуждаются за притеснение журналистов, далеко не всегда завершаются установлением виновного. Эта проблема требует усиления ответственности за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности", - приводятся слова Москальковой на ее странице в Instagram.
https://ria.ru/20211122/soglasovanie-1760169550.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова
Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов
Омбудсмен Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов