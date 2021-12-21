https://ria.ru/20211221/zaschita-1764688531.html

В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии

В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021

В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии

Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:39

2021-12-21T12:39

2021-12-21T12:40

политика

белоруссия

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через загранпредставительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом - это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Все, что можно, делается для защиты наших граждан", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли беспокойство в Кремле сложившаяся ситуация в Белоруссии, где под следствием и судом находятся несколько российских граждан, и ведутся ли на эту тему переговоры с союзным государством."Мы (с белорусской стороной - ред.) находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

белоруссия

россия

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политика, белоруссия, дмитрий песков, россия