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В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии
В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2021
В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии
Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:39
2021-12-21T12:39
2021-12-21T12:40
политика
белоруссия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия делает все возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии, эта работа ведется регулярно через загранпредставительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом - это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Все, что можно, делается для защиты наших граждан", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли беспокойство в Кремле сложившаяся ситуация в Белоруссии, где под следствием и судом находятся несколько российских граждан, и ведутся ли на эту тему переговоры с союзным государством."Мы (с белорусской стороной - ред.) находимся в постоянном диалоге. Он носит регулярный рабочий характер", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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политика, белоруссия, дмитрий песков, россия
12:39 21.12.2021 (обновлено: 12:40 21.12.2021)
В Кремле ответили на вопрос россиянах, находящихся под судом в Белоруссии
Песков: Москва делает все возможное для защиты россиян, находящихся под судом в Белоруссии