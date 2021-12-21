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В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них - РИА Новости, 21.12.2021
В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
Вооруженный ножом мужчина, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов, переговоры с ним продолжаются,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:24
2021-12-21T00:24
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов, переговоры с ним продолжаются, сообщила префектура столичной полиции.Отмечается, что полицейская бригада розыска и быстрого реагирования все еще ведет переговоры с мужчиной.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник несколько часов удерживал в заложниках двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурят полицейские и спасательные бригады.По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.
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в мире, париж, франция
00:24 21.12.2021
 
В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них

В Париже вооруженный ножом мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов, переговоры с ним продолжаются, сообщила префектура столичной полиции.
"Преступник только что освободил одного из заложников, он не пострадал", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Отмечается, что полицейская бригада розыска и быстрого реагирования все еще ведет переговоры с мужчиной.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник несколько часов удерживал в заложниках двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурят полицейские и спасательные бригады.
По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.
 
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