https://ria.ru/20211221/zakon-1764742348.html

ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП

ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП - РИА Новости, 21.12.2021

ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект об автоматической передаче сведений о смерти РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:21

2021-12-21T15:21

2021-12-21T15:21

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект об автоматической передаче сведений о смерти "должника" в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).Изменения предлагаются в закон "Об актах гражданского состояния".По действующему законодательству сведения о государственной регистрации смерти могут быть предоставлены ФССП по запросу, что в некоторых случаях не является достаточным для своевременного и оперативного приостановления либо завершения исполнительного производства."Проектом федерального закона ФССП России наделяется полномочием по получению сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС, в формате широковещательной рассылки", - говорится в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20211210/dolzhniki-1763057079.html

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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф, россия