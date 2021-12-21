https://ria.ru/20211221/zakon-1764742348.html
ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП
ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП - РИА Новости, 21.12.2021
ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект об автоматической передаче сведений о смерти РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:21
2021-12-21T15:21
2021-12-21T15:21
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект об автоматической передаче сведений о смерти "должника" в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).Изменения предлагаются в закон "Об актах гражданского состояния".По действующему законодательству сведения о государственной регистрации смерти могут быть предоставлены ФССП по запросу, что в некоторых случаях не является достаточным для своевременного и оперативного приостановления либо завершения исполнительного производства."Проектом федерального закона ФССП России наделяется полномочием по получению сведений о государственной регистрации смерти, содержащихся в ЕГР ЗАГС, в формате широковещательной рассылки", - говорится в пояснительной записке к документу.
https://ria.ru/20211210/dolzhniki-1763057079.html
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), госдума рф, россия
ГД приняла закон об упрощении передачи сведений о смерти должников в ФССП
Госдума приняла закон об автоматической передачи сведений о смерти должников в ФССП