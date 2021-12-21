https://ria.ru/20211221/zakon-1764670001.html
Член СПЧ призвал оперативно принять закон о пытках
Член СПЧ призвал оперативно принять закон о пытках - РИА Новости, 21.12.2021
Член СПЧ призвал оперативно принять закон о пытках
Законопроект об ответственности представителей власти за пытки должен быть принят оперативно, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:25
2021-12-21T11:25
2021-12-21T11:25
общество
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
кирилл кабанов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Законопроект об ответственности представителей власти за пытки должен быть принят оперативно, считает член СПЧ Кирилл Кабанов."Я надеюсь, что закон будет принят оперативно и претензий к нему будет мало. Он необходим", - сказал он РИА Новости.Как отметил Кабанов, в настоящее время понятие "пытки" со стороны представителей правоохранительных органов и ФСИН как таковое отсутствует в действующем законодательстве."Об этом говорили многие правозащитники, говорили и члены СПЧ на встрече с президентом. Нам нужен не просто судебный механизм, а фиксация самого понятия. Пытки - это не превышение полномочий, не нанесение покоев, а более тяжёлое преступление", - подчеркнул он.По словам члена СПЧ, внесённый в Госдуму законопроект о пытках является предельно конкретным и ясным в реализации.
https://ria.ru/20211220/pytki-1764611674.html
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общество, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кирилл кабанов
Член СПЧ призвал оперативно принять закон о пытках
Член СПЧ Кирилл Кабанов призвал оперативно принять закон о пытках