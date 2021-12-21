https://ria.ru/20211221/yaponiya-1764700059.html

Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207

Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207 - РИА Новости, 21.12.2021

Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207

Число заражений коронавирусом на базе ВМС США "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава выросло до 207 человек, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:14

2021-12-21T13:14

2021-12-21T13:14

в мире

африка

военно-морские силы сша

окинава

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg

ТОКИО, 21 дек – РИА Новости. Число заражений коронавирусом на базе ВМС США "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава выросло до 207 человек, сообщает агентство Киодо.За последние сутки на базе подтвердили 21 новый случай инфицирования.До этого стало известно, что, по меньшей мере, у 4 человек подтверждено наличие штамма коронавируса "омикрон".В связи с распространением коронавируса внутри базы администрация префектуры Окинава обратилась к командованию американского контингента о введении запрета гражданским лицам и военнослужащим покидать территорию базы.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/london-1764652632.html

африка

окинава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, африка, военно-морские силы сша, окинава, коронавирус covid-19