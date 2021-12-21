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Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207
Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207 - РИА Новости, 21.12.2021
Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207
Число заражений коронавирусом на базе ВМС США "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава выросло до 207 человек, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:14
2021-12-21T13:14
2021-12-21T13:14
в мире
африка
военно-морские силы сша
окинава
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 21 дек – РИА Новости. Число заражений коронавирусом на базе ВМС США "Кэмп-Хансэн" в южной японской префектуре Окинава выросло до 207 человек, сообщает агентство Киодо.За последние сутки на базе подтвердили 21 новый случай инфицирования.До этого стало известно, что, по меньшей мере, у 4 человек подтверждено наличие штамма коронавируса "омикрон".В связи с распространением коронавируса внутри базы администрация префектуры Окинава обратилась к командованию американского контингента о введении запрета гражданским лицам и военнослужащим покидать территорию базы.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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в мире, африка, военно-морские силы сша, окинава, коронавирус covid-19
Число заболевших COVID-19 на американской базе в Японии выросло до 207
Киодо: число заразившихся коронавирусом на базе ВМС США в Японии выросло до 207