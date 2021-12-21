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https://ria.ru/20211221/vladivostok-1764645681.html
У берегов Владивостока завершили активные поиски катера
У берегов Владивостока завершили активные поиски катера - РИА Новости, 21.12.2021
У берегов Владивостока завершили активные поиски катера
Спасатели завершили активную фазу поисков катера с двумя приморцами на борту, который на прошлой неделе пропал у острова Рейнеке во Владивостоке, судно не... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:48
2021-12-21T08:48
происшествия
приморский край
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ми-8
ан-26
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Спасатели завершили активную фазу поисков катера с двумя приморцами на борту, который на прошлой неделе пропал у острова Рейнеке во Владивостоке, судно не найдено, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.Обращение с просьбой о поиске катера поступило спасателям 17 декабря. Мужчина 1975 года рождения вышел на личном судне в Уссурийский залив. Катер вскоре потерял ход в районе острова Рейнеке и больше на связь не выходил. Предположительно, вместе с ним на катере находился еще один человек. На поиски были направлены вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями, самолет Ан-26 Авиационно-координационного центра поиска и спасения со спасателями на борту, спасательное судно "Светломор-3", а также катера Погрануправления ФСБ РФ."Двадцать первого декабря завершена активная фаза поиска катера с двумя гражданами, пропавшими в Уссурийском заливе. Всем морским судам, проходящим в заливе Петра Великого, регулярно дается оповещение о попутном поиске катера Ямаха FR-26", - говорится в сообщении.За четыре дня поисков два воздушных и четыре морских судна осмотрели акватории залива Петра Великого, в том числе острова Рейнеке, Рикорда и Аскольд. Всего было обследовано около 29 тысяч квадратных километров акватории района и 110 квадратных километров береговой черты. Поиски результатов не дали.
https://ria.ru/20211219/mchs-1764421068.html
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приморский край
владивосток
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происшествия, приморский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ми-8, ан-26, россия
08:48 21.12.2021
 
У берегов Владивостока завершили активные поиски катера

У берегов Владивостока завершили активные поиски катера с двумя приморцами

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоиски
Поиски - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Спасатели завершили активную фазу поисков катера с двумя приморцами на борту, который на прошлой неделе пропал у острова Рейнеке во Владивостоке, судно не найдено, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Обращение с просьбой о поиске катера поступило спасателям 17 декабря. Мужчина 1975 года рождения вышел на личном судне в Уссурийский залив. Катер вскоре потерял ход в районе острова Рейнеке и больше на связь не выходил. Предположительно, вместе с ним на катере находился еще один человек. На поиски были направлены вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями, самолет Ан-26 Авиационно-координационного центра поиска и спасения со спасателями на борту, спасательное судно "Светломор-3", а также катера Погрануправления ФСБ РФ.
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В Приморском крае ищут двух человек, пропавших на катере
"Двадцать первого декабря завершена активная фаза поиска катера с двумя гражданами, пропавшими в Уссурийском заливе. Всем морским судам, проходящим в заливе Петра Великого, регулярно дается оповещение о попутном поиске катера Ямаха FR-26", - говорится в сообщении.
За четыре дня поисков два воздушных и четыре морских судна осмотрели акватории залива Петра Великого, в том числе острова Рейнеке, Рикорда и Аскольд. Всего было обследовано около 29 тысяч квадратных километров акватории района и 110 квадратных километров береговой черты. Поиски результатов не дали.
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