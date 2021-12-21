https://ria.ru/20211221/vaktsiny-1764684367.html

В России произвели более 300 миллионов комплектов вакцин от COVID-19

В России произвели более 300 миллионов комплектов вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021

В России произвели более 300 миллионов комплектов вакцин от COVID-19

Свыше 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19 произведено в России в 2021 году, потребности населения закрываются с запасом, сообщил глава... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:31

2021-12-21T12:31

2021-12-21T13:13

общество

россия

распространение коронавируса

экономика

вакцинация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

денис мантуров

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Свыше 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19 произведено в России в 2021 году, потребности населения закрываются с запасом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Совокупно на 12 площадках сделано свыше 300 миллионов комплектов полных доз, и мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.При этом Мантуров напомнил, что российские компании перестроили технологические линии под выпуск более 20 антиковидных лекарственных средств, а также оперативно наладили производство четырех вакцин.

https://ria.ru/20211221/omikron-1764669859.html

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