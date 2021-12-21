https://ria.ru/20211221/vaktsinatsiya-1764752705.html

Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса

Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.12.2021

Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса

Особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:57

2021-12-21T15:57

2021-12-21T20:42

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть, считает глава Минздрава Михаил Мурашко."Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются повторные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией", — указал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Накануне Министерство здравоохранения утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе против коронавируса.Так, к приоритету первого уровня — подлежащих обязательной вакцинации против SARS-CoV-2 — отнесли следующие категории: граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; жители городов с населением миллион человек и более.При этом прививать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.Сейчас первую дозу получили более 76,5 миллиона россиян, полностью вакцинировались свыше 70,8 миллиона.

https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764759355.html

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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19