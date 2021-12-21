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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/vaktsinatsiya-1764752705.html
Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса
Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.12.2021
Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса
Особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:57
2021-12-21T20:42
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть, считает глава Минздрава Михаил Мурашко."Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются повторные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией", — указал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Накануне Министерство здравоохранения утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе против коронавируса.Так, к приоритету первого уровня — подлежащих обязательной вакцинации против SARS-CoV-2 — отнесли следующие категории: граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; жители городов с населением миллион человек и более.При этом прививать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.Сейчас первую дозу получили более 76,5 миллиона россиян, полностью вакцинировались свыше 70,8 миллиона.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:57 21.12.2021 (обновлено: 20:42 21.12.2021)
 
Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава Мурашко призвал пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Особенности вакцинации от коронавируса нужно пересмотреть, считает глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются повторные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией", — указал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Накануне Министерство здравоохранения утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе против коронавируса.
Так, к приоритету первого уровня — подлежащих обязательной вакцинации против SARS-CoV-2 — отнесли следующие категории: граждане в возрасте 60 лет и старше; взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах; лица, проживающие в социальных учреждениях; страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; жители городов с населением миллион человек и более.
При этом прививать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.
Сейчас первую дозу получили более 76,5 миллиона россиян, полностью вакцинировались свыше 70,8 миллиона.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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