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В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет
В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет - РИА Новости, 21.12.2021
В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет
Минздрав Белоруссии разрешил с 27 декабря вакцинацию от коронавируса COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:31
2021-12-21T10:31
2021-12-21T10:31
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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Минздрав Белоруссии разрешил с 27 декабря вакцинацию от коронавируса COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет, сообщили в пресс-службе министерства."Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава в Telegram-канале.Отмечается, что прививочная кампания начнется 27 декабря. Для вакцинации предлагается вакцина китайского производства Verо Cell.
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в мире, белоруссия, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19
В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет
Минздрав Белоруссии разрешил вакцинацию от COVID-19 несовершеннолетних от 12 до 17 лет