https://ria.ru/20211221/vaktsinatsiya-1764658179.html

В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет

В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет - РИА Новости, 21.12.2021

В Белоруссии разрешили прививать от COVID-19 детей с 12 лет

Минздрав Белоруссии разрешил с 27 декабря вакцинацию от коронавируса COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:31

2021-12-21T10:31

2021-12-21T10:31

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коронавирус covid-19

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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Минздрав Белоруссии разрешил с 27 декабря вакцинацию от коронавируса COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет, сообщили в пресс-службе министерства."Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава в Telegram-канале.Отмечается, что прививочная кампания начнется 27 декабря. Для вакцинации предлагается вакцина китайского производства Verо Cell.

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в мире, белоруссия, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19