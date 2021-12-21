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СМИ: на Украине уволили главврача больницы, заявившую о нехватке кислорода
СМИ: на Украине уволили главврача больницы, заявившую о нехватке кислорода - РИА Новости, 21.12.2021
СМИ: на Украине уволили главврача больницы, заявившую о нехватке кислорода
Николаевский областной совет уволил главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову, заявившую ранее о критической ситуации с кислородом для... РИА Новости, 21.12.2021
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Николаевский областной совет уволил главного врача областной инфекционной больницы Светлану Федорову, заявившую ранее о критической ситуации с кислородом для больных COVID-19, сообщило во вторник украинское издание "Страна.UA"."Во вторник, 21 декабря, на сессии Николаевского областного совета уволили с должности главврача областной инфекционной больницы Светлану Федорову. За ее увольнение проголосовали 42 из 58 депутатов. Шесть депутатов высказались против, четверо воздержались, еще шесть не голосовали", - сообщило издание на своем сайте.Ранее главврач областной инфекционной больницы в украинском Николаеве Светлана Федорова заявила о нехватке кислорода в больнице и рассказала, что родственники одной из пациенток ворвались на территорию больницы и требовали для нее медицинский кислород.Позже, как отмечает издание, в медучреждении начались проверки. Сама Федорова заявляла, что ей угрожали увольнением. Также на днях Федорова в своем Facebook написала, что больницу, которую она возглавляла, намерены в ближайшее время закрыть.
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СМИ: на Украине уволили главврача больницы, заявившую о нехватке кислорода
Страна.UA: на Украине уволили главврача больницы, заявившую о нехватке кислорода