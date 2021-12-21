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Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева - РИА Новости, 21.12.2021
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном затронули ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:31
2021-12-21T18:46
в мире
киев
франция
владимир путин
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном затронули ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском" формате", — говорится в сообщении.Гражданское противостояние в Донбассе длится с 2014 года. Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона отвергает все нападки, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.При этом Украина и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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в мире, киев, франция, владимир путин, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, россия
18:31 21.12.2021 (обновлено: 18:46 21.12.2021)
 
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева

Путин и Макрон обсудили конфликт на Украине на фоне нежелания Киева выполнять "Минск"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном затронули ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском" формате", — говорится в сообщении.
Гражданское противостояние в Донбассе длится с 2014 года. Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона отвергает все нападки, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
При этом Украина и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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