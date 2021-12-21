https://ria.ru/20211221/ukraina-1764792666.html
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева - РИА Новости, 21.12.2021
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном затронули ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:31
2021-12-21T18:31
2021-12-21T18:46
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владимир путин
эммануэль макрон
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россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном затронули ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском" формате", — говорится в сообщении.Гражданское противостояние в Донбассе длится с 2014 года. Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона отвергает все нападки, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.При этом Украина и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20211221/ukraina-1764727118.html
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в мире, киев, франция, владимир путин, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр, россия
18:31 21.12.2021 (обновлено: 18:46 21.12.2021)
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
Путин и Макрон обсудили конфликт на Украине на фоне нежелания Киева выполнять "Минск"