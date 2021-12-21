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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211221/udmurtiya-1764732637.html
В Удмуртии появятся два новых агентства
В Удмуртии появятся два новых агентства - РИА Новости, 21.12.2021
В Удмуртии появятся два новых агентства
В структуре правительства Удмуртии появятся два новых агентства: по туризму и по молодежной политике, заявил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:55
2021-12-21T14:55
удмуртская республика
общество
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
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УФА, 21 дек – РИА Новости. В структуре правительства Удмуртии появятся два новых агентства: по туризму и по молодежной политике, заявил глава республики Александр Бречалов."Мы с вами приняли решение, что в следующем году в структуре правительства появится новый орган — агентство по молодежной политике. Его основной миссией будет создание в республике среды, которая поможет молодежи находить и реализовывать здесь свои таланты. Но мы с вами понимаем, что наша цель - воспитать, сохранить здорового человека. У нас по-прежнему большая проблема с алкоголизацией среди подростков, с наркоманией, с подростковой преступностью", - сказал Бречалов в своем ежегодном докладе на сессии госсовета региона.По его словам, приоритетными направлениями нового агентства будет патриотическое воспитание, поддержка молодежного предпринимательства, систематическая работа со студенчеством. При этом особое внимание будет уделено студентам среднего профессионального образования."Конечно, продолжим реализацию и других важных проектов, как "МыВместе", "МедподдЕРжка", премию "Доброволец года". Отдельно продолжим работу со студенческими отрядами Удмуртии. У них в 2022 году юбилей - 55 лет. В честь этого совместно создадим мультиформатное пространство студотрядов и проведем слет студенческих отрядов ПФО в Ижевске. Всего в 2022 году на эту работу будет направлено порядка 24 миллионов рублей", - подчеркнул Бречалов.По словам главы региона, также в Удмуртии создадут агентство по туризму для усиления поддержки отрасли. "В ближайшие дни объявим конкурсы на замещение вакансий на руководство и команды. На развитие отрасли туризма в 2022 году будет направлено 16 миллионов рублей. Туристический поток Удмуртии в 2021 году составил 560 тысяч человек. Основные задачи по развитию туризма на 2022 год - увеличение туристического потока до 700 тысяч человек и развитие туристической инфраструктуры", - заявил Бречалов.Он отметил, что в 2022 году планируется подписание соглашения с Корпорацией Туризм.РФ, результатом которого должна стать реализация не менее 5 инвестиционных проектов в сфере туризма. Прогнозируемый объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html
https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764118187.html
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общество, ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
14:55 21.12.2021
 
В Удмуртии появятся два новых агентства

В Удмуртии появятся два новых агентства: по туризму и по молодежной политике

© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанкИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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УФА, 21 дек – РИА Новости. В структуре правительства Удмуртии появятся два новых агентства: по туризму и по молодежной политике, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Мы с вами приняли решение, что в следующем году в структуре правительства появится новый орган — агентство по молодежной политике. Его основной миссией будет создание в республике среды, которая поможет молодежи находить и реализовывать здесь свои таланты. Но мы с вами понимаем, что наша цель - воспитать, сохранить здорового человека. У нас по-прежнему большая проблема с алкоголизацией среди подростков, с наркоманией, с подростковой преступностью", - сказал Бречалов в своем ежегодном докладе на сессии госсовета региона.
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По его словам, приоритетными направлениями нового агентства будет патриотическое воспитание, поддержка молодежного предпринимательства, систематическая работа со студенчеством. При этом особое внимание будет уделено студентам среднего профессионального образования.
"Конечно, продолжим реализацию и других важных проектов, как "МыВместе", "МедподдЕРжка", премию "Доброволец года". Отдельно продолжим работу со студенческими отрядами Удмуртии. У них в 2022 году юбилей - 55 лет. В честь этого совместно создадим мультиформатное пространство студотрядов и проведем слет студенческих отрядов ПФО в Ижевске. Всего в 2022 году на эту работу будет направлено порядка 24 миллионов рублей", - подчеркнул Бречалов.
По словам главы региона, также в Удмуртии создадут агентство по туризму для усиления поддержки отрасли. "В ближайшие дни объявим конкурсы на замещение вакансий на руководство и команды. На развитие отрасли туризма в 2022 году будет направлено 16 миллионов рублей. Туристический поток Удмуртии в 2021 году составил 560 тысяч человек. Основные задачи по развитию туризма на 2022 год - увеличение туристического потока до 700 тысяч человек и развитие туристической инфраструктуры", - заявил Бречалов.
Он отметил, что в 2022 году планируется подписание соглашения с Корпорацией Туризм.РФ, результатом которого должна стать реализация не менее 5 инвестиционных проектов в сфере туризма. Прогнозируемый объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей.
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Удмуртская РеспубликаОбществоИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловРоссия
 
 
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