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Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция
Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция - РИА Новости, 21.12.2021
Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция
Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:35
2021-12-21T13:35
2021-12-21T14:05
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече проанализируют и подведут итоги деятельности Вооруженных сил в 2021-м, поставят задачи на следующий год, а также определят приоритеты дальнейшего развития армии и флота.
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LIVE: Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
LIVE: Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
2021-12-21T13:35
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), видео