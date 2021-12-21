https://ria.ru/20211221/translyatsiya-1764697064.html

Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция

Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция - РИА Новости, 21.12.2021

Путин участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляция

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:35

2021-12-21T13:35

2021-12-21T14:05

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764657405_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_fdda32b76ed3bc8adec6d6682443dd14.jpg

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече проанализируют и подведут итоги деятельности Вооруженных сил в 2021-м, поставят задачи на следующий год, а также определят приоритеты дальнейшего развития армии и флота.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ LIVE: Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 2021-12-21T13:35 true PT57M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), видео