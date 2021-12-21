https://ria.ru/20211221/testirovanie-1764775336.html
Попова оценила охват тестированием на COVID-19 в России
Попова оценила охват тестированием на COVID-19 в России - РИА Новости, 21.12.2021
Попова оценила охват тестированием на COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за неделю охват тестированием на коронавирус в РФ составил в среднем 355,8 на 100 тысяч населения, в 24 регионах РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:13
2021-12-21T17:13
2021-12-21T17:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за неделю охват тестированием на коронавирус в РФ составил в среднем 355,8 на 100 тысяч населения, в 24 регионах РФ охват менее 300 на 100 тысяч."В среднем по стране за неделю этот показатель составил 355,8 на 100 тысяч населения, но, к сожалению, в 24 субъектах, вы обратили на это внимание, Михаил Владимирович (Мишустин), охват тестирования менее трехсот на сто тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211220/test-1764477707.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова оценила охват тестированием на COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова: за неделю охват тестированием в среднем 355,8 на 100 тысяч