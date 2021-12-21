https://ria.ru/20211221/tankisty-1764672329.html

Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников

Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников - РИА Новости, 21.12.2021

Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников

На ростовском полигоне Кадамовский в преддверии Нового года встречали необычных гостей. День, когда сбылась мечта братьев-школьников, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:25

2021-12-21T12:25

2021-12-21T13:38

фото

ростовская область

южный военный округ

т-72б3

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На ростовском полигоне Кадамовский в преддверии Нового года встречали необычных гостей. День, когда сбылась мечта братьев-школьников, — в фотоленте Ria.ru.

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, ростовская область, южный военный округ, т-72б3