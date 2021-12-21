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Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников
Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников - РИА Новости, 21.12.2021
Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников
На ростовском полигоне Кадамовский в преддверии Нового года встречали необычных гостей. День, когда сбылась мечта братьев-школьников, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.12.2021
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фото
ростовская область
южный военный округ
т-72б3
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На ростовском полигоне Кадамовский в преддверии Нового года встречали необычных гостей. День, когда сбылась мечта братьев-школьников, — в фотоленте Ria.ru.
ростовская область
РИА Новости
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фото, фото, ростовская область, южный военный округ, т-72б3
12:25 21.12.2021 (обновлено: 13:38 21.12.2021)
 

Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников

Читать ria.ru в
На ростовском полигоне Кадамовский в преддверии Нового года встречали необычных гостей. День, когда сбылась мечта братьев-школьников, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы всегда мечтали прокатиться на танке Т-72Б3.

Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения полигона Кадамовский в Ростовской области
1 из 11

Близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы всегда мечтали прокатиться на танке Т-72Б3.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Когда еще исполняться желаниям, как не перед Новым годом?

Арсений Чумаков внутри танка Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
2 из 11

Когда еще исполняться желаниям, как не перед Новым годом?

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Помогла акция "Елка желаний", проводимая по инициативе командующего войсками Южного военного округа.

Командир танка Т-72Б3 сержант Антон Воробьёв и Афанасий Чумаков во время посещения полигона Кадамовский в Ростовской области
3 из 11

Помогла акция "Елка желаний", проводимая по инициативе командующего войсками Южного военного округа.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Братьев пригласили на полигон Кадамовский.

Афанасий Чумаков во время посещения полигона Кадамовский в Ростовской области
4 из 11

Братьев пригласили на полигон Кадамовский.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Командиры танков Т-72Б3 сержанты Антон и Алексей Воробьевы, тоже близнецы, провели с Арсением и Афанасием занятия по вождению и соревнования.

Командиры танков Т-72Б3 сержанты Антон и Алексей Воробьёвы вместе с Арсением и Афанасием Чумаковыми во время посещения полигона Кадамовский в Ростовской области
5 из 11

Командиры танков Т-72Б3 сержанты Антон и Алексей Воробьевы, тоже близнецы, провели с Арсением и Афанасием занятия по вождению и соревнования.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Механики-водители прокатили мальчиков на танках.

Арсений Чумаков внутри танка Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
6 из 11

Механики-водители прокатили мальчиков на танках.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Детей заблаговременно экипировали: выдали им шлемофоны, бинокли и обмундирование.

Арсений Чумаков внутри танка Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
7 из 11

Детей заблаговременно экипировали: выдали им шлемофоны, бинокли и обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Братья узнали много интересного о службе танкистов.

Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения полигона Кадамовский в Ростовской области
8 из 11

Братья узнали много интересного о службе танкистов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Школьникам рассказали о возможностях "летающего" и "плавающего" танков…

Танкисты ЮВО исполнили желание братьев-близнецов прокатиться на танке Т-72Б3
9 из 11

Школьникам рассказали о возможностях "летающего" и "плавающего" танков…

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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…и позволили понаблюдать за контрольными стрельбами.

Арсений и Афанасий Чумаковы наблюдают за выполнением упражнений контрольных стрельб из танков Т-72Б3 на полигона Кадамовский в Ростовской области
10 из 11

…и позволили понаблюдать за контрольными стрельбами.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
11 из 11

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ФотоРостовская областьЮжный военный округТ-72Б3
 
 
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