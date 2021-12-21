Как танкист танкисту: военные исполнили желание близнецов-пятиклассников
Близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы всегда мечтали прокатиться на танке Т-72Б3.
Близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы всегда мечтали прокатиться на танке Т-72Б3.
Когда еще исполняться желаниям, как не перед Новым годом?
Когда еще исполняться желаниям, как не перед Новым годом?
Помогла акция "Елка желаний", проводимая по инициативе командующего войсками Южного военного округа.
Помогла акция "Елка желаний", проводимая по инициативе командующего войсками Южного военного округа.
Братьев пригласили на полигон Кадамовский.
Командиры танков Т-72Б3 сержанты Антон и Алексей Воробьевы, тоже близнецы, провели с Арсением и Афанасием занятия по вождению и соревнования.
Командиры танков Т-72Б3 сержанты Антон и Алексей Воробьевы, тоже близнецы, провели с Арсением и Афанасием занятия по вождению и соревнования.
Механики-водители прокатили мальчиков на танках.
Механики-водители прокатили мальчиков на танках.
Детей заблаговременно экипировали: выдали им шлемофоны, бинокли и обмундирование.
Детей заблаговременно экипировали: выдали им шлемофоны, бинокли и обмундирование.
Братья узнали много интересного о службе танкистов.
Братья узнали много интересного о службе танкистов.
Школьникам рассказали о возможностях "летающего" и "плавающего" танков…
Школьникам рассказали о возможностях "летающего" и "плавающего" танков…
…и позволили понаблюдать за контрольными стрельбами.
…и позволили понаблюдать за контрольными стрельбами.
Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области.