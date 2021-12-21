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Стилист "Секса в большом городе" оценила наряды героинь в новом сезоне
Стилист "Секса в большом городе" оценила наряды героинь в новом сезоне - РИА Новости, 21.12.2021
Стилист "Секса в большом городе" оценила наряды героинь в новом сезоне
Художник по костюмам, дизайнер и стилист Патриция Филд, которая одела героинь в сериале "Секс в большом городе", в беседе с The Sunday Times обсудила образы... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T00:38
2021-12-21T00:38
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Художник по костюмам, дизайнер и стилист Патриция Филд, которая одела героинь в сериале "Секс в большом городе", в беседе с The Sunday Times обсудила образы актрис в продолжении шоу HBO, получившем название "И просто так..". Филд не участвовала в перезагрузке "Секса в большом городе", так как была занята работой над фильмом Netflix "Эмили в Париже". Вместо нее наряды главным модницам Манхэттена подобрала Молли Роджерс.Свои слова она объяснила тем, что не со со всеми актрисами удается договориться о выборе образа.Однако с выбором одежды другой звезды "Секса в большом городе" она не всегда согласна. "А вот Синтия Никсон (роль Миранды. — Прим. ред.) тоже думает, что она знает все, а она не знает. Поэтому когда я общаюсь с Молли, я говорю о Синтии: "Я помню, через что ты проходишь", — рассказала стилист.Патриция Филд одевала героинь все шесть сезонов сериала, а потом еще наряжала их в двух полнометражных фильмах. Она также подбирала костюмы для героев "Дурнушки" и "Дьявол носит Prada". За работу в последнем проекте стилист была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов".
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новости культуры, кино и сериалы, манхэттен, netflix, hbo, стиль жизни
Стилист "Секса в большом городе" оценила наряды героинь в новом сезоне
Стилист оригинального "Секса в большом городе" оценила образы героинь в новом сезоне
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Художник по костюмам, дизайнер и стилист Патриция Филд, которая одела героинь в сериале "Секс в большом городе", в беседе с The Sunday Times обсудила
образы актрис в продолжении шоу HBO, получившем название "И просто так..".
Филд не участвовала в перезагрузке "Секса в большом городе", так как была занята работой над фильмом Netflix "Эмили в Париже". Вместо нее наряды главным модницам Манхэттена подобрала Молли Роджерс.
"Мне нравится лишь кое-что из этого, не все. Но я знаю, с чем Молли имеет дело", — прокомментировала Филд.
Свои слова она объяснила тем, что не со со всеми актрисами удается договориться о выборе образа.
"Я знакома с этими девчонками! Сара Джессика Паркер думает, что она знает все — и она знает, — сказала Патриция Филд, отметив, что у нее с исполнительницей роли Кэрри Брэдшоу схожее чувство стиля.
Однако с выбором одежды другой звезды "Секса в большом городе" она не всегда согласна. "А вот Синтия Никсон (роль Миранды. — Прим. ред.) тоже думает, что она знает все, а она не знает. Поэтому когда я общаюсь с Молли, я говорю о Синтии: "Я помню, через что ты проходишь", — рассказала стилист.
Патриция Филд одевала героинь все шесть сезонов сериала, а потом еще наряжала их в двух полнометражных фильмах. Она также подбирала костюмы для героев "Дурнушки" и "Дьявол носит Prada". За работу в последнем проекте стилист была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов".