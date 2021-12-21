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Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику
Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику - РИА Новости, 21.12.2021
Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику
США вели свою антироссийскую политику в эйфории от так называемой победы в Холодной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:50
2021-12-21T14:09
сша
в мире
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США вели свою антироссийскую политику в эйфории от так называемой победы в Холодной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны."Иногда задаешься вопросом, а зачем они (США – ред.) все это делали в тех условиях – непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи... с так называемой победой в Холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211221/putin-1764715185.html
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сша, в мире, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
13:50 21.12.2021 (обновлено: 14:09 21.12.2021)
 
Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику

Президент Путин: США вели антироссийскую политику в эйфории от победы в Холодной войне

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США вели свою антироссийскую политику в эйфории от так называемой победы в Холодной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Иногда задаешься вопросом, а зачем они (США – ред.) все это делали в тех условиях – непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи... с так называемой победой в Холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
Вчера, 13:58
Путин пообещал адекватно реагировать на недружественные шаги США
 
СШАВ миреВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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