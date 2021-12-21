https://ria.ru/20211221/ssha-1764712833.html

Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику

Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику - РИА Новости, 21.12.2021

Путин объяснил, почему США вели антироссийскую политику

США вели свою антироссийскую политику в эйфории от так называемой победы в Холодной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:50

2021-12-21T13:50

2021-12-21T14:09

сша

в мире

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США вели свою антироссийскую политику в эйфории от так называемой победы в Холодной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны."Иногда задаешься вопросом, а зачем они (США – ред.) все это делали в тех условиях – непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи... с так называемой победой в Холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211221/putin-1764715185.html

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сша, в мире, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия