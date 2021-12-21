https://ria.ru/20211221/sotszaschita-1764733193.html

На соцзащиту населения Удмуртии направят более 12 миллиардов рублей

На соцзащиту населения Удмуртии направят более 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.12.2021

На соцзащиту населения Удмуртии направят более 12 миллиардов рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета региона заявил, что в 2022 году на социальную защиту населения республики направят... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:57

2021-12-21T14:57

2021-12-21T14:57

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

россия

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УФА, 21 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета региона заявил, что в 2022 году на социальную защиту населения республики направят 12,5 миллиарда рублей."На социальную защиту населения в 2022 году будет направлено 12,5 миллиарда рублей. Из них 3 миллиарда - на реализацию национального проекта "Демография", 8,7 миллиарда - на предоставление мер социальной поддержки, 800 миллионов рублей - на поддержку занятости", - заявил Бречалов.По его словам, в 2022 году в Удмуртии социальную поддержку получат более 286 тысяч инвалидов, ветеранов войны, радиационных аварий, труда, более 25 тысяч многодетных семей и более 120 тысяч семей с детьми.Глава региона отметил, что власти республики решили до 2025 года закрыть проблему очереди с жильем для детей-сирот полностью. "Мы направим более 642 миллионов рублей из бюджетов всех уровней на жилье детям-сиротам. Таким образом, в течение следующего года будут обеспечены жильем не менее 500 детей. У вас есть возможность сравнить с текущим годом, с предыдущим, это более чем в два раза. Но и этого темпа недостаточно, мы будем смотреть как у нас эти направления начинают работать. Будем готовиться к бюджету 2023 года уже сейчас, чтобы нарастить темп", - сказал Бречалов.По данным руководителя Удмуртии, технология социального контракта продолжает оставаться одной из самых эффективных мер повышения доходов семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Только за два последние года государственную поддержку в республике получили более 6 тысяч семей. В 2022 году на эти цели республика направит уже более 311 миллионов рублей, что позволит оказать государственную поддержку более 2 тысячам семей.

https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

https://ria.ru/20211216/udmurtiya-1764108743.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия