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Вологодское Заксобрание и профсоюзы договорились о сотрудничестве
Вологодское Заксобрание и профсоюзы договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.12.2021
Вологодское Заксобрание и профсоюзы договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Законодательным собранием Вологодской области и региональным объединением профсоюзов подписано во вторник в... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:59
2021-12-21T16:59
2021-12-21T16:59
вологодская область
вологодская область
вологда
законодательное собрание вологодской области
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 21 дек – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Законодательным собранием Вологодской области и региональным объединением профсоюзов подписано во вторник в Вологде, сообщает пресс-служба областного парламента.По данным пресс-службы, Вологодская областная Федерация профсоюзов (ВОФП) является одной из самых крупных профсоюзных структур Северо-Запада. В ее состав входят 16 областных организаций профсоюзов и три первичных профсоюзных организации, которые объединяют более 120 тысяч работников и служащих.Миссией ВОФП является представительство и защита социально-трудовых и гражданских прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов трудового коллектива и работников.По словам председателя ВОФП Юрия Изотова, взаимодействие с Законодательным Собранием необходимо поддерживать, потому что в крупнейшем общественном объединении региона представлены работники всех отраслей."Уверен, что законотворческая работа в области будет и дальше направлена на рост благосостояния наших жителей", - сказал Изотов, слова которого цитирует пресс-служба.
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вологодская область, вологда, законодательное собрание вологодской области, андрей луценко
ВОЛОГДА, 21 дек – РИА Новости.
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Законодательным собранием Вологодской области
и региональным объединением профсоюзов подписано во вторник в Вологде
, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Профсоюзная организация объединяет огромное количество наших земляков. Сегодня Федерация имеет возможность принимать участие в законотворчестве, давать свои предложения по совершенствованию законодательства. Уверен, что подписанное сегодня соглашение – это еще один шаг по улучшению наших коммуникаций. Убежден, что наша совместная работа пойдет на благо вологжан, поэтому призываю все стороны к плодотворному сотрудничеству", - сказал спикер вологодского Законодательного собрания Андрей Луценко
.
По данным пресс-службы, Вологодская областная Федерация профсоюзов (ВОФП) является одной из самых крупных профсоюзных структур Северо-Запада. В ее состав входят 16 областных организаций профсоюзов и три первичных профсоюзных организации, которые объединяют более 120 тысяч работников и служащих.
Миссией ВОФП является представительство и защита социально-трудовых и гражданских прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов трудового коллектива и работников.
По словам председателя ВОФП Юрия Изотова, взаимодействие с Законодательным Собранием необходимо поддерживать, потому что в крупнейшем общественном объединении региона представлены работники всех отраслей.
"Уверен, что законотворческая работа в области будет и дальше направлена на рост благосостояния наших жителей", - сказал Изотов, слова которого цитирует пресс-служба.