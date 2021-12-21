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Вологодское Заксобрание и профсоюзы договорились о сотрудничестве

Вологодское Заксобрание и профсоюзы договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 21.12.2021

Вологодское Заксобрание и профсоюзы договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Законодательным собранием Вологодской области и региональным объединением профсоюзов подписано во вторник в... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:59

2021-12-21T16:59

2021-12-21T16:59

вологодская область

вологодская область

вологда

законодательное собрание вологодской области

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 21 дек – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Законодательным собранием Вологодской области и региональным объединением профсоюзов подписано во вторник в Вологде, сообщает пресс-служба областного парламента.По данным пресс-службы, Вологодская областная Федерация профсоюзов (ВОФП) является одной из самых крупных профсоюзных структур Северо-Запада. В ее состав входят 16 областных организаций профсоюзов и три первичных профсоюзных организации, которые объединяют более 120 тысяч работников и служащих.Миссией ВОФП является представительство и защита социально-трудовых и гражданских прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов трудового коллектива и работников.По словам председателя ВОФП Юрия Изотова, взаимодействие с Законодательным Собранием необходимо поддерживать, потому что в крупнейшем общественном объединении региона представлены работники всех отраслей."Уверен, что законотворческая работа в области будет и дальше направлена на рост благосостояния наших жителей", - сказал Изотов, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20211124/byudzhet-1760525178.html

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вологодская область, вологда, законодательное собрание вологодской области, андрей луценко