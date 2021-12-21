https://ria.ru/20211221/sotrudnichestvo-1764720858.html
Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ
Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ - РИА Новости, 21.12.2021
Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ
В условиях сложной международной обстановки нужно развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, обеспечивать обороноспособность союзного... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:16
2021-12-21T14:16
2021-12-21T14:16
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В условиях сложной международной обстановки нужно развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, обеспечивать обороноспособность союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами-членами ШОС и ОДКБ. Особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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в мире, владимир путин, шос, одкб, россия
Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ
Президент Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ