https://ria.ru/20211221/sotrudnichestvo-1764720858.html

Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ

Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ - РИА Новости, 21.12.2021

Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество с ШОС и ОДКБ

В условиях сложной международной обстановки нужно развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, обеспечивать обороноспособность союзного... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:16

2021-12-21T14:16

2021-12-21T14:16

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В условиях сложной международной обстановки нужно развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, обеспечивать обороноспособность союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами-членами ШОС и ОДКБ. Особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20211206/provokatsiya-1762462527.html

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в мире, владимир путин, шос, одкб, россия