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Содружество Независимых Государств
Содружество Независимых Государств - РИА Новости, 21.12.2021
Содружество Независимых Государств
Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:05
2021-12-21T04:05
справки
одкб
снг
евразийская экономическая комиссия
россия
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Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР.Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах. В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". 24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония.В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ. Украина с 2014 года также фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации. Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.Уставные цели и направления деятельности СНГ:Содружество является самым крупным по составу участников региональным интеграционным объединением на постсоветском пространстве, авторитетной площадкой для равноправного диалога и углубления взаимодействия между государствами-участниками.Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества. Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества. Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2019 года его полномочия продлены до 31 декабря 2022 года. В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран.В 2021 году функции государства – председателя в СНГ осуществляет Белоруссия. С 1 января 2022 года председательство перейдет к Казахстану. Сопредседателями станут Белоруссия (предыдущее председательство) и Киргизия (следующее председательство).С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, одкб, снг, евразийская экономическая комиссия, россия
04:05 21.12.2021
 

Содружество Независимых Государств

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев принимают участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств
Глава МИД России Сергей Лавров, глава МИД Белоруссии Владимир Макей и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев принимают участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР.
Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.
21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.
В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.
22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей.
Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония.
В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
Украина с 2014 года также фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.
Уставные цели и направления деятельности СНГ:
  • осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
  • всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;
  • обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ;
  • сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения;
  • содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве;
  • взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;
  • мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.
Содружество является самым крупным по составу участников региональным интеграционным объединением на постсоветском пространстве, авторитетной площадкой для равноправного диалога и углубления взаимодействия между государствами-участниками.
Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества. Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.
Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества.
Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2019 года его полномочия продлены до 31 декабря 2022 года.
В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран.
В 2021 году функции государства – председателя в СНГ осуществляет Белоруссия. С 1 января 2022 года председательство перейдет к Казахстану. Сопредседателями станут Белоруссия (предыдущее председательство) и Киргизия (следующее председательство).
С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).
Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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