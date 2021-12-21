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Покусавшая охрану президента США овчарка будет жить у друзей семьи Байденов
Покусавшая охрану президента США овчарка будет жить у друзей семьи Байденов - РИА Новости, 21.12.2021
Покусавшая охрану президента США овчарка будет жить у друзей семьи Байденов
Пес президента США Джо Байдена Мейджор, который не смог привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей четы Байденов, заявил официальный представитель... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:09
2021-12-21T09:09
2021-12-21T09:09
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Пес президента США Джо Байдена Мейджор, который не смог привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей четы Байденов, заявил официальный представитель супруги президента Джилл Майкл ЛаРоса.Ранее пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что пес Мейджор проходит курс дрессировки и проводит время в знакомой обстановке в штате Делавер."После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи", - приводит издание Hill слова ЛаРосы.Он подчеркнул, что решение не является "реакцией на какое-либо происшествие", и было принято после нескольких месяцев "размышлений в кругу семьи" и обсуждения со специалистами.Ранее СМИ опубликовали электронные письма сотрудников президентской охраны, из которых следует, что Мейджор кусал людей практически ежедневно. Внимание СМИ привлек тот факт, что Белый дом сообщал лишь о двух таких "незначительных" инцидентах, тогда как, если судить по опубликованной переписке, их было значительно больше.В марте пресс-служба Байдена объяснила, что поведение собаки вызвано его привыканием к новой среде и сообщила, что он направится в Делавер, где живут Байдены. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что поездка пса была плановой и не связана с плохим поведением собаки.Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне этого года, и молодым Мейджором. Американский лидер в декабре сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.
https://ria.ru/20210430/koshka-1730761190.html
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в мире, сша, джо байден
Покусавшая охрану президента США овчарка будет жить у друзей семьи Байденов
Покусавший охрану президента США пес Мейджор будет жить у друзей семьи Байденов
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости.
Пес президента США Джо Байдена
Мейджор, который не смог привыкнуть к жизни в Белом доме, поселится у друзей четы Байденов, заявил официальный представитель супруги президента Джилл Майкл ЛаРоса.
Ранее пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сообщила, что пес Мейджор проходит курс дрессировки и проводит время в знакомой обстановке в штате Делавер.
"После консультаций с дрессировщиками, специалистами по поведению животных и ветеринарами, семья президента решила последовать рекомендации всех экспертов о том, что безопаснее всего для Мейджора будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи", - приводит издание Hill
слова ЛаРосы.
Он подчеркнул, что решение не является "реакцией на какое-либо происшествие", и было принято после нескольких месяцев "размышлений в кругу семьи" и обсуждения со специалистами.
Ранее СМИ опубликовали электронные письма сотрудников президентской охраны, из которых следует, что Мейджор кусал людей практически ежедневно. Внимание СМИ привлек тот факт, что Белый дом сообщал лишь о двух таких "незначительных" инцидентах, тогда как, если судить по опубликованной переписке, их было значительно больше.
В марте пресс-служба Байдена объяснила, что поведение собаки вызвано его привыканием к новой среде и сообщила, что он направится в Делавер, где живут Байдены. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что поездка пса была плановой и не связана с плохим поведением собаки.
Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками - пожилым Чемпом, который скончался в июне этого года, и молодым Мейджором. Американский лидер в декабре сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер. Как сообщали американские СМИ, щенка президенту подарили родственники.