https://ria.ru/20211221/skulptura-1765326391.html

Скульптуру энергетикам-кабельщикам открыли в Москве

Скульптуру энергетикам-кабельщикам открыли в Москве - РИА Новости, 24.12.2021

Скульптуру энергетикам-кабельщикам открыли в Москве

Скульптуру, посвященную труду энергетиков-кабельщиков открыли в столице в преддверии их профессионального праздника, сообщается в Telegram-канале "Россетей". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-21T21:08

2021-12-21T21:08

2021-12-24T13:41

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Скульптуру, посвященную труду энергетиков-кабельщиков открыли в столице в преддверии их профессионального праздника, сообщается в Telegram-канале "Россетей".Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика."Скульптурную композицию энергетикам-кабельщикам в преддверии профессионального праздника открыли в Москве. Трехмерная фигура электромонтера в человеческий рост - первая в Московском регионе. Она олицетворяет труд энергетиков-кабельщиков, которые более 120 лет создают и эксплуатируют энергосистему столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что прообразом изображенного кабельщика стал Степан Никифорович Тодирка - главный инженер филиала компании "Россети Московский регион" - "Московские кабельные сети" с 1990 по 2014 годы. Автор композиции - московский скульптор Сергей Полегаев.В торжественной церемонии открытия скульптуры принял участие первый заместитель гендиректора - главный инженер "Россетей" Андрей Майоров. Открытие монумента также приурочено к 125-летию филиала "Россети Московский регион" - "Московские кабельные сети", которое энергетики будут отмечать в следующем году, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211220/zhkkh-1764542014.html

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