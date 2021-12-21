21:08 21.12.2021 (обновлено: 13:41 24.12.2021)
Скульптуру энергетикам-кабельщикам открыли в Москве
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Скульптуру, посвященную труду энергетиков-кабельщиков открыли в столице в преддверии их профессионального праздника, сообщается в Telegram-канале "Россетей".
Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика.
"Скульптурную композицию энергетикам-кабельщикам в преддверии профессионального праздника открыли в Москве. Трехмерная фигура электромонтера в человеческий рост - первая в Московском регионе. Она олицетворяет труд энергетиков-кабельщиков, которые более 120 лет создают и эксплуатируют энергосистему столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прообразом изображенного кабельщика стал Степан Никифорович Тодирка - главный инженер филиала компании "Россети Московский регион" - "Московские кабельные сети" с 1990 по 2014 годы. Автор композиции - московский скульптор Сергей Полегаев.
В торжественной церемонии открытия скульптуры принял участие первый заместитель гендиректора - главный инженер "Россетей" Андрей Майоров. Открытие монумента также приурочено к 125-летию филиала "Россети Московский регион" - "Московские кабельные сети", которое энергетики будут отмечать в следующем году, уточняется в сообщении.
"Сотрудники предприятия выступили инициатором создания скульптурной композиции и приняли активное участие в сборе средств", - добавляется в сообщении.