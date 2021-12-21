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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/samoizolyatsiya-1764806578.html
Белоруссия отменила требование о самоизоляции для прибывших из-за границы
Белоруссия отменила требование о самоизоляции для прибывших из-за границы - РИА Новости, 21.12.2021
Белоруссия отменила требование о самоизоляции для прибывших из-за границы
Белоруссия с 22 декабря отменит требование о необходимости соблюдения режима самоизоляции для прибывших из-за границы, ранее введенное в рамках борьбы с... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:11
2021-12-21T20:21
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Белоруссия с 22 декабря отменит требование о необходимости соблюдения режима самоизоляции для прибывших из-за границы, ранее введенное в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба Госпогранкомитета республики.Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна была обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней, а в июле этого года – до 7 дней. В списке стран "красной зоны" – 132 страны. Этим летом Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от COVID-19."С 00.00 (совпадает с мск) 22 декабря вступает в силу постановление Совета министров … для всех категорий граждан, прибывших из-за границы отменена самоизоляция", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что лица, уже получившие требования о самоизоляции до вступления в силу постановления, обязаны обеспечить их соблюдение до истечения предписанного срока пребывания на самоизоляции.В свою очередь пресс-служба минздрава республики пояснили, что это решение связано с низким уровнем заболеваемости инфекцией COVID-19 среди лиц, прибывающих в Белоруссию из стран так называемой "красной зоны".Согласно сообщению пресс-службы минздрава республики в Telegram-канале министерства, принятым постановлением "в целях повышения эффективности лечения и медицинского наблюдения пациентов с инфекцией COVID-19 на амбулаторном этапе… отменено нахождение в самоизоляции контактных лиц 1 и 2 уровней (в течение 7 дней – ред.)". "Таким образом, постановлением предусмотрено - нахождение в самоизоляции только лиц, которым выставлен диагноз - инфекция COVID-19", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211221/vaktsinatsiya-1764658179.html
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в мире, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирусы, коронавирус covid-19
20:11 21.12.2021 (обновлено: 20:21 21.12.2021)
 
Белоруссия отменила требование о самоизоляции для прибывших из-за границы

Белоруссия с 22 декабря отменит требование о самоизоляции для прибывших из-за границы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Белоруссия с 22 декабря отменит требование о необходимости соблюдения режима самоизоляции для прибывших из-за границы, ранее введенное в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба Госпогранкомитета республики.
Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна была обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней, а в июле этого года – до 7 дней. В списке стран "красной зоны" – 132 страны. Этим летом Белоруссия решила отменить необходимость самоизоляции для тех, кто въезжает в страну с сертификатом о вакцинации от COVID-19.
"С 00.00 (совпадает с мск) 22 декабря вступает в силу постановление Совета министров … для всех категорий граждан, прибывших из-за границы отменена самоизоляция", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что лица, уже получившие требования о самоизоляции до вступления в силу постановления, обязаны обеспечить их соблюдение до истечения предписанного срока пребывания на самоизоляции.
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В свою очередь пресс-служба минздрава республики пояснили, что это решение связано с низким уровнем заболеваемости инфекцией COVID-19 среди лиц, прибывающих в Белоруссию из стран так называемой "красной зоны".
Согласно сообщению пресс-службы минздрава республики в Telegram-канале министерства, принятым постановлением "в целях повышения эффективности лечения и медицинского наблюдения пациентов с инфекцией COVID-19 на амбулаторном этапе… отменено нахождение в самоизоляции контактных лиц 1 и 2 уровней (в течение 7 дней – ред.)". "Таким образом, постановлением предусмотрено - нахождение в самоизоляции только лиц, которым выставлен диагноз - инфекция COVID-19", - подчеркивается в сообщении.

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