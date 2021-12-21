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В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили
В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 21.12.2021
В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили
Тысячи граждан Грузии собрались во вторник на акцию в центре Тбилиси в поддержку находящегося в тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, они требуют его... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:30
2021-12-21T17:30
в мире
украина
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 21 дек - РИА Новости. Тысячи граждан Грузии собрались во вторник на акцию в центре Тбилиси в поддержку находящегося в тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, они требуют его освобождения, передает корреспондент РИА Новости.Акция проходит в день рождения Саакашвили. Сторонники держат в руках плакаты и призывают власти освободить политика.На митинг в Тбилиси приехали также люди из регионов. Основным организатором акции является оппозиционная партия "Единое национальное движение". Представители политсилы в ходе акции намерены ознакомить общественность со своими планами по борьбе за освобождение бывшего президента. Выступления на центральном проспекте Руставели в Тбилиси начнутся через несколько минут.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/saakashvili-1763753108.html
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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили
17:30 21.12.2021
 
В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку Саакашвили

В Тбилиси тысячи людей вышли на митинг в поддержку Саакашвили

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАкция в поддержку Михаила Саакашвили
Акция в поддержку Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ТБИЛИСИ, 21 дек - РИА Новости. Тысячи граждан Грузии собрались во вторник на акцию в центре Тбилиси в поддержку находящегося в тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, они требуют его освобождения, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проходит в день рождения Саакашвили. Сторонники держат в руках плакаты и призывают власти освободить политика.
На митинг в Тбилиси приехали также люди из регионов. Основным организатором акции является оппозиционная партия "Единое национальное движение". Представители политсилы в ходе акции намерены ознакомить общественность со своими планами по борьбе за освобождение бывшего президента. Выступления на центральном проспекте Руставели в Тбилиси начнутся через несколько минут.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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У Саакашвили диагностировали депрессию и посттравматическое расстройство
 
В миреУкраинаГрузияТбилисиМихаил Саакашвили
 
 
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