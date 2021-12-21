https://ria.ru/20211221/rossiya-1764731168.html

Глава МИД Боснии и Герцеговины объяснила, почему Россия — счастливая страна

Глава МИД Боснии и Герцеговины объяснила, почему Россия — счастливая страна - РИА Новости, 21.12.2021

Глава МИД Боснии и Герцеговины объяснила, почему Россия — счастливая страна

Россия - счастливая страна, так как в ней есть такой министр, как глава МИД Сергей Лавров, заявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:50

2021-12-21T14:50

2021-12-21T14:50

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сараево

сочи

босния и герцеговина

сергей лавров

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СОЧИ, 21 дек - РИА Новости. Россия - счастливая страна, так как в ней есть такой министр, как глава МИД Сергей Лавров, заявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович."Я хотела бы еще раз поблагодарить своего коллегу за то, что он оказал нам такое гостеприимство в Сочи. Я считаю, что мы сегодня внесли большой вклад в дело подготовки стабилизации положения в БиГ и его будущего развития. Хотела бы еще раз сказать спасибо господину Лаврову за его видение, за его понимание ситуации, за его богатые и обширные знания. Вы счастливая страна, потому что у вас есть такой министр", - заявила Туркович по итогам переговоров с Лавровым в Сочи.БиГ, состоящая по Дейтонскому соглашению после кровопролитной войны 1992-1995 годов из хорватско-мусульманской Федерации БиГ, Республики Сербской и особого округа Брчко, имеет несколько общих структур, в том числе вооруженные силы и МИД. Между боснийскими политиками в Сараево и сербскими в Баня-Луке сейчас есть острые противоречия из-за введенного бывшим высоким представителем ООН по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.

https://ria.ru/20211221/lavrov-1764730189.html

сараево

сочи

босния и герцеговина

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в мире, сараево, сочи, босния и герцеговина, сергей лавров, россия