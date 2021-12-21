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Ультиматумов по срокам ответа на предложения России нет, заявил дипломат
Ультиматумов по срокам ответа на предложения России нет, заявил дипломат - РИА Новости, 21.12.2021
Ультиматумов по срокам ответа на предложения России нет, заявил дипломат
Москва не устанавливала конкретных сроков для ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:23
2021-12-21T10:23
2021-12-21T10:23
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Москва не устанавливала конкретных сроков для ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Я, честно говоря, не слышал про ультиматум про сроки", - сказал он в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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в мире, сша, вена, сергей рябков, нато, россия, константин гаврилов
Ультиматумов по срокам ответа на предложения России нет, заявил дипломат
Дипломат Гаврилов заявил, что сроки ответа на предложения по безопасности не назывались