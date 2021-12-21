https://ria.ru/20211221/revaktsinatsiya-1764755712.html

Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса

Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 21.12.2021

Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса

Почти 10 миллионов россиян уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:02

2021-12-21T16:02

2021-12-21T16:17

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977761_0:75:3068:1800_1920x0_80_0_0_9437372e45f2c0bfdbb13121395212b9.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти 10 миллионов россиян уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Также я хотел бы сегодня отметить, что сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 миллионов наших граждан. И я хотел бы поблагодарить их за заботу о собственном здоровье, ну и, соответственно, медицинских работников, которые обеспечивают", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19