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Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 21.12.2021
Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
Почти 10 миллионов россиян уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:02
2021-12-21T16:02
2021-12-21T16:17
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Почти 10 миллионов россиян уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Также я хотел бы сегодня отметить, что сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 миллионов наших граждан. И я хотел бы поблагодарить их за заботу о собственном здоровье, ну и, соответственно, медицинских работников, которые обеспечивают", - сказал Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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коронавирус covid-19, общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:02 21.12.2021 (обновлено: 16:17 21.12.2021)
Почти десять миллионов россиян прошли ревакцинацию от коронавируса
Мурашко: почти десять миллионов россиян уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса