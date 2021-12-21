https://ria.ru/20211221/revaktsinatsiya-1764648855.html
Алиханов рекомендовал жителям Калининградской области ревакцинироваться
Алиханов рекомендовал жителям Калининградской области ревакцинироваться - РИА Новости, 21.12.2021
Алиханов рекомендовал жителям Калининградской области ревакцинироваться
Губернатор Антон Алиханов порекомендовал жителям Калининградской области ревакцинироваться через полгода после прививки от коронавируса. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:24
2021-12-21T09:24
2021-12-21T09:24
распространение коронавируса
калининградская область
антон алиханов
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Антон Алиханов порекомендовал жителям Калининградской области ревакцинироваться через полгода после прививки от коронавируса."Ревакцинироваться. Хотя бы полгода после прививки прошло – ревакцинация рекомендована, хотя сертификат действует год", - сказал губернатор, отвечая на вопрос, что он рекомендует делать жителям региона после того, как сам переболел коронавирусом.По его словам, темпы ревакцинации в регионе снижаются, при этом уровень вакцинации сохраняется на высоком уровне."У нас ревакцинировано сейчас 68 тысяч человек. А вакцинация идет неплохо – больше 510 тысяч человек полностью привиты за этот неполный год. Больше 4,5 тысячи человек в день делают прививки. В принципе, неплохой темп продолжаем держать", - рассказал Алиханов.
https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html
калининградская область
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калининградская область, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Алиханов рекомендовал жителям Калининградской области ревакцинироваться
Алиханов рекомендовал жителям Калининградской области вовремя ревакцинироваться
КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости.
Губернатор Антон Алиханов
порекомендовал жителям Калининградской области
ревакцинироваться через полгода после прививки от коронавируса.
"Ревакцинироваться. Хотя бы полгода после прививки прошло – ревакцинация рекомендована, хотя сертификат действует год", - сказал губернатор, отвечая на вопрос, что он рекомендует делать жителям региона после того, как сам переболел коронавирусом.
По его словам, темпы ревакцинации в регионе снижаются, при этом уровень вакцинации сохраняется на высоком уровне.
"У нас ревакцинировано сейчас 68 тысяч человек. А вакцинация идет неплохо – больше 510 тысяч человек полностью привиты за этот неполный год. Больше 4,5 тысячи человек в день делают прививки. В принципе, неплохой темп продолжаем держать", - рассказал Алиханов.