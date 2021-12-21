https://ria.ru/20211221/rekonstruktsiya-1764742077.html

В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей

В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2021

В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей

В следующем году на ремонт, реконструкцию, строительство и оснащение культурных объектов в Удмуртии направят свыше 900 миллионов рублей, заявил глава республики РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:20

2021-12-21T15:20

2021-12-21T15:20

удмуртская республика

общество

глазов

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

балезинский район

единая россия

александр бречалов

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УФА, 21 дек – РИА Новости. В следующем году на ремонт, реконструкцию, строительство и оснащение культурных объектов в Удмуртии направят свыше 900 миллионов рублей, заявил глава республики Александр Бречалов."В 2022 году на развитие отрасли "Культура" будет направлено 998 миллионов рублей", - сказал Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета Удмуртии.По его словам, на эти средства завершат реконструкцию Театра юного зрителя, отремонтируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – "Дачу Башенина", сдадут в эксплуатацию три новых сельских домов культуры, начнут строить центр культурного развития в Глазове, завершат строительство сельского информационно-культурного центра в селе Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района, строительство сельских домов культуры в деревнях Исаково Балезинского района и Чепца Кезского района.Кроме того, оснастят современным оборудованием три муниципальных музея в Воткинске, Грахово и Завьялово, а также обеспечат музыкальными инструментами, оборудованием и учебно-методической литературой шесть детских школ искусств, создадут две модельные библиотеки и виртуальный концертный зал в Глазове."Конечно, мы продолжим реализацию проекта партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" в рамках которого планируется текущий ремонт и модернизация оборудования 27 сельских домов культуры, обновление материально-технической базы двух театров в Глазове и Сарапуле, техническое оснащение Государственного театра кукол Удмуртской республики", - сказал Бречалов.

https://ria.ru/20211221/udmurtiya-1764732637.html

https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

глазов

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

балезинский район

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общество, глазов, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), балезинский район, единая россия, александр бречалов