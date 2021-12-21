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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211221/rekonstruktsiya-1764742077.html
В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей
В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2021
В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей
В следующем году на ремонт, реконструкцию, строительство и оснащение культурных объектов в Удмуртии направят свыше 900 миллионов рублей, заявил глава республики РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:20
2021-12-21T15:20
удмуртская республика
общество
глазов
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
балезинский район
единая россия
александр бречалов
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УФА, 21 дек – РИА Новости. В следующем году на ремонт, реконструкцию, строительство и оснащение культурных объектов в Удмуртии направят свыше 900 миллионов рублей, заявил глава республики Александр Бречалов."В 2022 году на развитие отрасли "Культура" будет направлено 998 миллионов рублей", - сказал Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета Удмуртии.По его словам, на эти средства завершат реконструкцию Театра юного зрителя, отремонтируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – "Дачу Башенина", сдадут в эксплуатацию три новых сельских домов культуры, начнут строить центр культурного развития в Глазове, завершат строительство сельского информационно-культурного центра в селе Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района, строительство сельских домов культуры в деревнях Исаково Балезинского района и Чепца Кезского района.Кроме того, оснастят современным оборудованием три муниципальных музея в Воткинске, Грахово и Завьялово, а также обеспечат музыкальными инструментами, оборудованием и учебно-методической литературой шесть детских школ искусств, создадут две модельные библиотеки и виртуальный концертный зал в Глазове."Конечно, мы продолжим реализацию проекта партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" в рамках которого планируется текущий ремонт и модернизация оборудования 27 сельских домов культуры, обновление материально-технической базы двух театров в Глазове и Сарапуле, техническое оснащение Государственного театра кукол Удмуртской республики", - сказал Бречалов.
https://ria.ru/20211221/udmurtiya-1764732637.html
https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html
глазов
сарапул
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, глазов, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), балезинский район, единая россия, александр бречалов
15:20 21.12.2021
 
В Удмуртии на культурные объекты направят более 900 миллионов рублей

В Удмуртии в 2022 году отремонтируют и возведут культурные объекты на 998 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 21 дек – РИА Новости. В следующем году на ремонт, реконструкцию, строительство и оснащение культурных объектов в Удмуртии направят свыше 900 миллионов рублей, заявил глава республики Александр Бречалов.
"В 2022 году на развитие отрасли "Культура" будет направлено 998 миллионов рублей", - сказал Бречалов в ежегодном докладе на сессии госсовета Удмуртии.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
14:55Удмуртская Республика
В Удмуртии появятся два новых агентства
По его словам, на эти средства завершат реконструкцию Театра юного зрителя, отремонтируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – "Дачу Башенина", сдадут в эксплуатацию три новых сельских домов культуры, начнут строить центр культурного развития в Глазове, завершат строительство сельского информационно-культурного центра в селе Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района, строительство сельских домов культуры в деревнях Исаково Балезинского района и Чепца Кезского района.
Кроме того, оснастят современным оборудованием три муниципальных музея в Воткинске, Грахово и Завьялово, а также обеспечат музыкальными инструментами, оборудованием и учебно-методической литературой шесть детских школ искусств, создадут две модельные библиотеки и виртуальный концертный зал в Глазове.
"Конечно, мы продолжим реализацию проекта партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" в рамках которого планируется текущий ремонт и модернизация оборудования 27 сельских домов культуры, обновление материально-технической базы двух театров в Глазове и Сарапуле, техническое оснащение Государственного театра кукол Удмуртской республики", - сказал Бречалов.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 16:37Удмуртская Республика
В Удмуртии отремонтируют более 170 километров дорог
 
Удмуртская РеспубликаОбществоГлазовСарапулУдмуртская Республика (Удмуртия)Балезинский районЕдиная РоссияАлександр Бречалов
 
 
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