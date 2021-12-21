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Стюардесса объяснила, почему утренние рейсы реже задерживаются
Стюардесса объяснила, почему утренние рейсы реже задерживаются - РИА Новости, 21.12.2021
Стюардесса объяснила, почему утренние рейсы реже задерживаются
Стюардесса рассказала, в какое время суток путешественники могут рассчитывать на лучшее обслуживание, сообщает "Турпром". РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:04
2021-12-21T07:04
2021-12-21T10:57
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Стюардесса рассказала, в какое время суток путешественники могут рассчитывать на лучшее обслуживание, сообщает "Турпром".Американская бортпроводница Стелла Коннолли пояснила, что стоит вылетать рано утром — эти рейсы почти всегда прилетают вовремя. "Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы", — отметила она.Рано утром экипаж полон сил, а самолеты — чище, они прошли тщательную уборку. А еще такие рейсы реже задерживаются."В течение дня, если один борт опаздывает, получается эффект снежного кома. Вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, выше. Я рекомендую лететь пораньше", — добавила она.По статистике, время ожидания вылета в течение дня увеличивается. Задержка лайнеров в шесть утра составляет в среднем восемь минут, а к 18 часам — уже 21 минуту. А еще утренние рейсы реже попадают в зону турбулентности.
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07:04 21.12.2021 (обновлено: 10:57 21.12.2021)
Стюардесса объяснила, почему утренние рейсы реже задерживаются
Стюардесса рассказала, что утренние рейсы реже опаздывают и попадают в зону турбулентности
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, в какое время суток путешественники могут рассчитывать на лучшее обслуживание, сообщает
"Турпром".
Американская бортпроводница Стелла Коннолли пояснила, что стоит вылетать рано утром — эти рейсы почти всегда прилетают вовремя. "Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы", — отметила она.
Рано утром экипаж полон сил, а самолеты — чище, они прошли тщательную уборку. А еще такие рейсы реже задерживаются.
"В течение дня, если один борт опаздывает, получается эффект снежного кома. Вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, выше. Я рекомендую лететь пораньше", — добавила она.
По статистике, время ожидания вылета в течение дня увеличивается. Задержка лайнеров в шесть утра составляет в среднем восемь минут, а к 18 часам — уже 21 минуту. А еще утренние рейсы реже попадают в зону турбулентности.