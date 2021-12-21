https://ria.ru/20211221/puteshestviya-1764573802.html

Определен город для самых дешевых каникул в Европе в 2022 году

Определен город для самых дешевых каникул в Европе в 2022 году - РИА Новости, 21.12.2021

Определен город для самых дешевых каникул в Европе в 2022 году

Столица Румынии — Бухарест — предлагает самый дешевый отдых в Европе, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:09

2021-12-21T09:09

2021-12-21T11:09

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новости - туризм

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Столица Румынии — Бухарест — предлагает самый дешевый отдых в Европе, сообщает Travel Daily Media.Эксперты проанализировали цены на Airbnb и отели, а также дорожные расходы, чтобы выяснить, какие города оказались самыми недорогими для путешествий.Лидером – для поездок из Лондона, где базируется издание, – стал Бухарест: проживание там в среднем стоит 58 фунтов (5,7 тысячи рублей) в сутки, а перелет — 16 фунтов (1,6 тысячи рублей) в одну сторону.На втором месте — столица Северной Македонии Скопье, предлагающая самую дешевую цену для пятизвездочного отеля — 66 фунтов (6,5 тысячи рублей) за ночь. А еще это город с одной из самых низких стоимостью проживание в гостинице или апартаментах — в среднем, 44 фунта (4,3 тысячи рублей) в сутки.София, столица Болгарии, занимает третье место в списке. При этом она среди городов с самыми недорогими вариантами проживания, забронированными через Airbnb, — в среднем всего 32 фунта (3,1 тысячи рублей) в день.В пятерку наиболее дешевых европейских городов для туристов вошли также Варшава и Вильнюс. Проживание там дороже, чем у лидеров списка, но зато много бюджетных вариантов перелета — всего за 17 фунтов (1,7 тысячи рублей) в один конец.Самые дорогие для путешественников европейские города — Монако, Берн и Париж.

https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html

варшава

скопье

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варшава, скопье, румыния, новости - туризм, airbnb, туризм