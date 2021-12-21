Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/prigovor-1764643654.html
Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы
Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 21.12.2021
Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы
Американец Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия США, говорится в заявлении минюста США. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T08:13
2021-12-21T08:13
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
капитолий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e18debbfb2ce85e4cefd6b75cd5b0afe.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американец Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия США, говорится в заявлении минюста США."Мужчина был приговорен сегодня к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января", - следует из заявления.Двадцативосьмилетний Томсон наряду с другими участками беспорядков выкрикивал в адрес полиции непристойности и кидал в них различные предметы, в том числе флагшток, а также отобрал у одного их полицейских щит.Шестого января толпа сторонников тогда еще президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Погибли несколько человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/belorussiya-1758049937.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_adb21e175fe7bc5631de58c3142ffd75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
08:13 21.12.2021
 
Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы

Участника штурма Капитолия приговорили к трем годам и 10 месяцам тюрьмы

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американец Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия США, говорится в заявлении минюста США.
"Мужчина был приговорен сегодня к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января", - следует из заявления.
Двадцативосьмилетний Томсон наряду с другими участками беспорядков выкрикивал в адрес полиции непристойности и кидал в них различные предметы, в том числе флагшток, а также отобрал у одного их полицейских щит.
Шестого января толпа сторонников тогда еще президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Погибли несколько человек.
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку политических заключенных, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 13:26В мире
Участвовавший в штурме Капитолия американец решил спрятаться в Белоруссии
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме