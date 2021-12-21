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Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы

Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы - РИА Новости, 21.12.2021

Участника штурма Капитолия приговорили почти к четырем годам тюрьмы

Американец Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия США, говорится в заявлении минюста США. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:13

2021-12-21T08:13

2021-12-21T08:13

в мире

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джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американец Девлин Томсон приговорен к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия США, говорится в заявлении минюста США."Мужчина был приговорен сегодня к 46 месяцам тюрьмы за нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии США 6 января", - следует из заявления.Двадцативосьмилетний Томсон наряду с другими участками беспорядков выкрикивал в адрес полиции непристойности и кидал в них различные предметы, в том числе флагшток, а также отобрал у одного их полицейских щит.Шестого января толпа сторонников тогда еще президента Дональда Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Погибли несколько человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/belorussiya-1758049937.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий