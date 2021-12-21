Количество пожаров в Липецкой области сократилось почти на 40%
ЛИПЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Количество пожаров в Липецкой области в текущем году сократилось на 38%, число погибших на них на 14%, а пострадавших – на 20%, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам прошедшего заседания региональной комиссии по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Артамонов уточнил, что общее число пожаров в 2021 году по сравнению с показателем 2020 года снизилось с 7,1 тысячи случаев до 4,4 тысячи. Рост контрольно-надзорных мероприятий, которые провели в течение года пожарные и спасатели, в тоже время вырос на 74%. Благодаря профилактической работе в регионе в текущем году не было допущено чрезвычайных ситуаций и пожаров с массовой гибелью людей.
Кроме этого, в течение года в области были дополнительно созданы пять подразделений противопожарной службы – четыре региональных и одно федеральное.
Проведена большая работа в муниципальных образованиях. Количество пожаров в жилом секторе там снизилось на 16,1%, а на открытых территориях – на 45,8%. Это позволило липецким пожарным и спасателям улучшить среднероссийские показатели и занять шестое место в ЦФО и тридцать третье по России, что говорит об эффективности выполняемых мероприятий.
"Достигнутые показатели – результат хорошо проделанной работы. Все мы понимаем, что за этими цифрами стоят спасенные жизни наших граждан, их безопасность и благополучие", - отметил Артамонов.
Он утвердил планы работы комиссии на следующий год, обратив внимание пожарных и спасателей на необходимости развивать Единую дежурную диспетчерскую службу в муниципалитетах.