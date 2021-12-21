https://ria.ru/20211221/pozhar-1764790427.html

В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете

В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете - РИА Новости, 21.12.2021

В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете

Открытое горение в торговом центре "Лента" в Томске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:14

2021-12-21T18:14

2021-12-21T18:15

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

томская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре "Лента" в Томске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 18.00 мск ликвидировано открытое горение", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211221/pozhar-1764748143.html

томск

россия

томская область

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томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, томская область