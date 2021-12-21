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В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете
В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете - РИА Новости, 21.12.2021
В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете
Открытое горение в торговом центре "Лента" в Томске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:14
2021-12-21T18:14
2021-12-21T18:15
томск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
томская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Открытое горение в торговом центре "Лента" в Томске удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 18.00 мск ликвидировано открытое горение", - рассказал собеседник агентства.
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томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, томская область
18:14 21.12.2021 (обновлено: 18:15 21.12.2021)
В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете
В Томске ликвидировали открытое горение в гипермаркете "Лента"