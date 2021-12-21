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Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали - РИА Новости, 21.12.2021

Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали

Крупный пожар в торговом центре "Лента" в Томске удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:00

2021-12-21T15:00

2021-12-21T15:03

происшествия

томск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре "Лента" в Томске удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 14.49 мск объявлена локализация на площади 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

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томск

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происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия