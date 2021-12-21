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Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали
Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали - РИА Новости, 21.12.2021
Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали
Крупный пожар в торговом центре "Лента" в Томске удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:00
2021-12-21T15:00
2021-12-21T15:03
происшествия
томск
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупный пожар в торговом центре "Лента" в Томске удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 14.49 мск объявлена локализация на площади 3500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, томск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:00 21.12.2021 (обновлено: 15:03 21.12.2021)
Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали
Пожар в гипермаркете "Лента" в Томске локализовали на 3,5 тысячи квадратных метров