https://ria.ru/20211221/porazhenie-1764805000.html

США терпят поражение от России в Европе

США предупредили о поражении от России в "серой зоне" Восточной Европы - РИА Новости, 21.12.2021

США терпят поражение от России в Европе

Эксперт в области безопасности Брент Сэдлер предрек США поражение от России в борьбе за Восточную Европу. Свои мысли он изложил в статье для Foreign Policy. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:53

2021-12-21T19:53

2021-12-21T20:07

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восточная европа

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Брент Сэдлер предрек США поражение от России в борьбе за Восточную Европу. Свои мысли он изложил в статье для Foreign Policy.Сэдлер напомнил о "смерти" однополярного мира во главе с США, который существовал после распада СССР в 1991 году. Постепенное ослабление американской экономики, военного преимущества и инструментов мягкой силы способствовали неудачам страны, полагает он.Как считает колумнист, сложившаяся в мире ситуация требует от Вашингтона фундаментального переосмысления стратегии национальной безопасности. По его мнению, новая доктрина должна обеспечить защиту национальных интересов и устранить все "угрозы", исходящие от России и Китая.Эксперт убежден, что Штаты неэффективно противостоят Москве и Пекину. Их укрепление в Восточной Европе и Южно-Китайском море, серьезно подорвало позиции США и породило сомнения в возможностях Пентагона, подытожил специалист.

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764743349.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, восточная европа, россия