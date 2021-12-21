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США терпят поражение от России в Европе
США предупредили о поражении от России в "серой зоне" Восточной Европы - РИА Новости, 21.12.2021
США терпят поражение от России в Европе
Эксперт в области безопасности Брент Сэдлер предрек США поражение от России в борьбе за Восточную Европу. Свои мысли он изложил в статье для Foreign Policy. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:53
2021-12-21T19:53
2021-12-21T20:07
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Эксперт в области безопасности Брент Сэдлер предрек США поражение от России в борьбе за Восточную Европу. Свои мысли он изложил в статье для Foreign Policy.Сэдлер напомнил о "смерти" однополярного мира во главе с США, который существовал после распада СССР в 1991 году. Постепенное ослабление американской экономики, военного преимущества и инструментов мягкой силы способствовали неудачам страны, полагает он.Как считает колумнист, сложившаяся в мире ситуация требует от Вашингтона фундаментального переосмысления стратегии национальной безопасности. По его мнению, новая доктрина должна обеспечить защиту национальных интересов и устранить все "угрозы", исходящие от России и Китая.Эксперт убежден, что Штаты неэффективно противостоят Москве и Пекину. Их укрепление в Восточной Европе и Южно-Китайском море, серьезно подорвало позиции США и породило сомнения в возможностях Пентагона, подытожил специалист.
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в мире, сша, министерство обороны сша, восточная европа, россия
19:53 21.12.2021 (обновлено: 20:07 21.12.2021)
США предупредили о поражении от России в "серой зоне" Восточной Европы
Военный эксперт Сэдлер заявил, что США терпят поражение от России в "серой зоне" Европы
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Эксперт в области безопасности Брент Сэдлер предрек США поражение от России в борьбе за Восточную Европу. Свои мысли он изложил в статье для Foreign Policy
.
"Вашингтон не сможет соперничать с Москвой и Пекином в "серой зоне" не из-за устаревшей армии, неудачных стратегий или пробелов в разведывательных данных. Соединенные Штаты проигрывают, потому что не организованы должным образом для современной конкуренции с великими державами", — пишет автор.
Сэдлер напомнил о "смерти" однополярного мира во главе с США, который существовал после распада СССР в 1991 году. Постепенное ослабление американской экономики, военного преимущества и инструментов мягкой силы способствовали неудачам страны, полагает он.
Как считает колумнист, сложившаяся в мире ситуация требует от Вашингтона фундаментального переосмысления стратегии национальной безопасности. По его мнению, новая доктрина должна обеспечить защиту национальных интересов и устранить все "угрозы", исходящие от России и Китая.
Эксперт убежден, что Штаты неэффективно противостоят Москве и Пекину. Их укрепление в Восточной Европе и Южно-Китайском море, серьезно подорвало позиции США и породило сомнения в возможностях Пентагона, подытожил специалист.