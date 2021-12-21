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В Минске рассказали о нетрезвых польских силовиках на границе
В Минске рассказали о нетрезвых польских силовиках на границе - РИА Новости, 21.12.2021
В Минске рассказали о нетрезвых польских силовиках на границе
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что не раз отмечал случаи, когда польские силовики несли службу на границе в нетрезвом состоянии. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:04
2021-12-21T19:04
в мире
белоруссия
минск
люблин
польша
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что не раз отмечал случаи, когда польские силовики несли службу на границе в нетрезвом состоянии.Ранее заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек сообщил, что прокуратура расследует дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы. Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения из-за закупорки дыхательных путей рвотными массами. В организме военнослужащего было обнаружено 3,61 промилле алкоголя, рассказал Домбек. По его словам, вскрытие тела не выявило механических повреждений, что исключает версию о насильственной смерти."Белорусской стороной на разных участках границы с Польшей неоднократно наблюдались факты несения службы польскими пограничниками в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении ведомства в его Тelegram-канале.Отмечается, что очередной случай был зафиксирован накануне на брестском направлении. "Польский пограничный наряд привлек внимание белорусских пограничников не совсем адекватным поведением. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, шли вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и громко, но несвязно говорили. В процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить "мониторинг" обстановки и "бороться" с миграционным кризисом", - говорится в сообщении.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211221/dezertirstvo-1764669040.html
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в мире, белоруссия, минск, люблин, польша, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:04 21.12.2021
 
В Минске рассказали о нетрезвых польских силовиках на границе

Минск заявил о случаях, когда польские пограничники несли службу в нетрезвом состоянии

© REUTERS / Kacper PempelПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что не раз отмечал случаи, когда польские силовики несли службу на границе в нетрезвом состоянии.
Ранее заместитель прокурора Люблина по военным делам Роберт Домбек сообщил, что прокуратура расследует дело о смерти 40-летнего солдата из 21-й бригады Подхаланьских стрелков на территории военного лагеря вблизи польско-белорусской границы. Причиной смерти стало удушье в состоянии алкогольного опьянения из-за закупорки дыхательных путей рвотными массами. В организме военнослужащего было обнаружено 3,61 промилле алкоголя, рассказал Домбек. По его словам, вскрытие тела не выявило механических повреждений, что исключает версию о насильственной смерти.
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Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве
"Белорусской стороной на разных участках границы с Польшей неоднократно наблюдались факты несения службы польскими пограничниками в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении ведомства в его Тelegram-канале.
Отмечается, что очередной случай был зафиксирован накануне на брестском направлении. "Польский пограничный наряд привлек внимание белорусских пограничников не совсем адекватным поведением. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, шли вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и громко, но несвязно говорили. В процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы он мог продолжить "мониторинг" обстановки и "бороться" с миграционным кризисом", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
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В миреБелоруссияМинскЛюблинПольшаАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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