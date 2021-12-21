https://ria.ru/20211221/podlodki-1764687487.html

Путин примет участие в церемонии передачи ВМФ двух атомных подлодок

Путин примет участие в церемонии передачи ВМФ двух атомных подлодок - РИА Новости, 21.12.2021

Путин примет участие в церемонии передачи ВМФ двух атомных подлодок

Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференцсвязи примет участие в церемонии передачи ВМФ атомных подлодок "Князь Олег" и "Новосибирск",... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:36

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безопасность

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференцсвязи примет участие в церемонии передачи ВМФ атомных подлодок "Князь Олег" и "Новосибирск", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Посетит тематическую выставку, посвященную коллегии, будет весьма объемное выступление президента, будет также выступление министра обороны Шойгу. Кроме того, также во время посещения выставки состоится краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211221/putin-1764686267.html

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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия