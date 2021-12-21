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Киев уклоняется от обсуждения мер для перемирия в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев уклоняется от обсуждения мер для перемирия в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2021

Киев уклоняется от обсуждения мер для перемирия в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев уклоняется от обсуждения введения дополнительных мер для обеспечения перемирия в Донбассе, заявила во вторник по итогам заседания подгруппы по безопасности РИА Новости, 21.12.2021

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2021-12-21T21:30

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Киев уклоняется от обсуждения введения дополнительных мер для обеспечения перемирия в Донбассе, заявила во вторник по итогам заседания подгруппы по безопасности пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры политической, гуманитарной, экономической и подгруппы по безопасности. Ранее в ЛНР и ДНР заявляли, что в ходе заседания подгруппы по безопасности представители республик надеются обсудить практические предложения по обеспечению дополнительных мер по перемирию в Донбассе."Заседание было посвящено проекту "Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня". По нашим четко обозначенным принципиальным позициям Украина, уходя в пространные разглагольствования, системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы", - говорится в сообщении Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР.Она уточнила, что представители Украины так и не ответил на вопросы, каким образом стороны взаимодействуют в рамках Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня и готов ли Киев выразить несогласие с заявлением командования ВСУ, разрешающим украинским военнослужащим нарушать меры по перемирию в Донбассе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211221/donbass-1764807027.html

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