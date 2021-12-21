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Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией - РИА Новости, 21.12.2021
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:05
2021-12-21T21:46
в мире
абхазия
протесты
сухум
адгур ардзинба
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СУХУМ, 21 дек – РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в парламенте, их подробности не уточняются.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.Оппозиция - около 500 человек - собралась в центре города, чтобы выразить протест из-за "провальной работы" властей по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, привезла воду и еду.
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в мире, абхазия, протесты, сухум, адгур ардзинба
21:05 21.12.2021 (обновлено: 21:46 21.12.2021)
 
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией

Лидер оппозиции Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией

© Sputnik / Томас ТхайцукНесанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия
Несанкционированный митинг оппозиции в Сухуми, Абхазия - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 21 дек – РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в парламенте, их подробности не уточняются.
Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.
Оппозиция - около 500 человек - собралась в центре города, чтобы выразить протест из-за "провальной работы" властей по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".
Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, привезла воду и еду.
Сотрудники ДПС у здания Кабинета министров Абхазии в Сухуме, где проходит акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21:05
На митинге в Сухуме пострадала съемочная группа абхазского телевидения
 
В миреАбхазияПротестыСухумАдгур Ардзинба
 
 
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