https://ria.ru/20211221/peregovory-1764813446.html
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией - РИА Новости, 21.12.2021
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:05
2021-12-21T21:05
2021-12-21T21:46
в мире
абхазия
протесты
сухум
адгур ардзинба
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СУХУМ, 21 дек – РИА Новости. Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в парламенте, их подробности не уточняются.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать.Оппозиция - около 500 человек - собралась в центре города, чтобы выразить протест из-за "провальной работы" властей по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, привезла воду и еду.
https://ria.ru/20211221/miting-1764813345.html
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в мире, абхазия, протесты, сухум, адгур ардзинба
21:05 21.12.2021 (обновлено: 21:46 21.12.2021)
Лидер оппозиции отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией
Лидер оппозиции Ардзинба отправился на переговоры с президентом Абхазии Бжанией