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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211221/peregovory-1764677607.html
Решающий фактор. Роль России и Китая в иранской ядерной сделке
Решающий фактор. Роль России и Китая в иранской ядерной сделке - РИА Новости, 21.12.2021
Решающий фактор. Роль России и Китая в иранской ядерной сделке
В пятницу, 17 декабря в Вене возобновились переговоры Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Предыдущее заседание комиссии прошло 9 декабря, однако к... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:16
2021-12-21T12:16
россия-китай: главное
иран
китай
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 21 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В пятницу, 17 декабря в Вене возобновились переговоры Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Предыдущее заседание комиссии прошло 9 декабря, однако к соглашению стороны никак не могут прийти. На фоне столь сложной ситуации взгляды устремляются на Россию и Китай, которые, как полагают на Западе, могут повлиять на судьбу соглашения.Переговорный тупикВ конце ноября в Вене состоялся седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Он прошел с полугодовой задержкой из-за смены правительства и президента в Тегеране. Переговоры шли непросто – между Вашингтоном и Тегераном вновь разгорелись противоречия.Иранское правительство во главе с Эбрахимом Раиси требует от Штатов отменить все ограничительные меры против Ирана, которые ввела прошлая администрация. Только при таких условиях Тегеран готов вернуться к сделке. Однако в Вашингтоне не спешат исполнять такие требования. В Белом доме полагают, что Тегеран ставит условия, которые "не соответствуют достигнутым ранее компромиссам".В этих условиях особо важна роль в переговорном процессе России и Китая. Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в минувший четверг в австрийской столице прошла, в частности, полезная встреча в трехстороннем формате – Россия, Иран и Китай.А в начале ноября замглавы российского МИД Сергей Рябков и замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй провели телефонный разговор. "Обе стороны договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем", - указали в китайском внешнеполитическом ведомстве. Там также отметили, что "все стороны должны уважать и учитывать обеспокоенности друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию, а также как можно скорее вернуть СВПД на верный путь".Совместный всеобъемлющий план действия заключили в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран. Согласно плану, Тегеран может рассчитывать на снятие санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы в качестве гарантии неполучения Ираном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел страну из договора, В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. С тех пор к новому консенсусу по иранской ядерной программе прийти так и не удается.Надежда на Россию и КитайМногие на Западе полагают, что подход Москвы и Пекина имеет решающее значение в переговорах по СВПД, поскольку новый иранский режим настроен по отношению к ядерной сделке более категорично.С китайской стороны указывают: как участник переговоров по Ирану, Китай всегда был привержен поддержке соглашения с Ираном, интенсивно консультировался и координировал свои действия с Россией, Великобританией, Францией, Германией, США и ЕС, чтобы способствовать возобновлению переговоров.
https://ria.ru/20211217/sotrudnichestvo-1764276480.html
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иран, китай, сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
12:16 21.12.2021
 

Решающий фактор. Роль России и Китая в иранской ядерной сделке

© REUTERS / EU Delegation in Vienna/EEASУчастники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / EU Delegation in Vienna/EEAS
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МОСКВА, 21 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В пятницу, 17 декабря в Вене возобновились переговоры Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Предыдущее заседание комиссии прошло 9 декабря, однако к соглашению стороны никак не могут прийти. На фоне столь сложной ситуации взгляды устремляются на Россию и Китай, которые, как полагают на Западе, могут повлиять на судьбу соглашения.

Переговорный тупик

В конце ноября в Вене состоялся седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке или Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Он прошел с полугодовой задержкой из-за смены правительства и президента в Тегеране. Переговоры шли непросто – между Вашингтоном и Тегераном вновь разгорелись противоречия.
Тяньванская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 16:47Россия-Китай: Главное
От ветра до атома. Как Россия и Китай сотрудничают в энергетике
Иранское правительство во главе с Эбрахимом Раиси требует от Штатов отменить все ограничительные меры против Ирана, которые ввела прошлая администрация. Только при таких условиях Тегеран готов вернуться к сделке. Однако в Вашингтоне не спешат исполнять такие требования. В Белом доме полагают, что Тегеран ставит условия, которые "не соответствуют достигнутым ранее компромиссам".
В этих условиях особо важна роль в переговорном процессе России и Китая. Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в минувший четверг в австрийской столице прошла, в частности, полезная встреча в трехстороннем формате – Россия, Иран и Китай.
"Делегации России, Китая и Ирана вновь встретились сегодня. Этот трехсторонний формат доказывает свою эффективность в контексте переговоров в Вене по СВПД", - сказал он.
А в начале ноября замглавы российского МИД Сергей Рябков и замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй провели телефонный разговор. "Обе стороны договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать урегулирование иранской ядерной проблемы политическим и дипломатическим путем", - указали в китайском внешнеполитическом ведомстве. Там также отметили, что "все стороны должны уважать и учитывать обеспокоенности друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию, а также как можно скорее вернуть СВПД на верный путь".
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 11:40
В МИД Ирана назвали сроки возобновления переговоров по СВПД
Совместный всеобъемлющий план действия заключили в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран. Согласно плану, Тегеран может рассчитывать на снятие санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы в качестве гарантии неполучения Ираном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел страну из договора, В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. С тех пор к новому консенсусу по иранской ядерной программе прийти так и не удается.

Надежда на Россию и Китай

Многие на Западе полагают, что подход Москвы и Пекина имеет решающее значение в переговорах по СВПД, поскольку новый иранский режим настроен по отношению к ядерной сделке более категорично.
С китайской стороны указывают: как участник переговоров по Ирану, Китай всегда был привержен поддержке соглашения с Ираном, интенсивно консультировался и координировал свои действия с Россией, Великобританией, Францией, Германией, США и ЕС, чтобы способствовать возобновлению переговоров.
 
Россия-Китай: ГлавноеИранКитайСергей РябковСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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