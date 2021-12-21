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Россия и Белоруссия провели воздушное патрулирование вдоль границ

Россия и Белоруссия провели воздушное патрулирование вдоль границ - РИА Новости, 21.12.2021

Россия и Белоруссия провели воздушное патрулирование вдоль границ

Минобороны Белоруссии сообщило, что авиация республики провела вместе с авиацией РФ очередное патрулирование воздушных границ Союзного государства двух стран. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:11

2021-12-21T18:11

2021-12-21T18:32

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что авиация республики провела вместе с авиацией РФ очередное патрулирование воздушных границ Союзного государства двух стран."Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны в его Telegram-канале.Отмечается, что "все поставленные перед экипажами задачи выполнены с высоким качеством, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки летчиков Беларуси и России".Ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщало, что принято решение о наращивании состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией военно-воздушных сил и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии и воздушно-космических сил Российской Федерации. Пояснялось, что решение принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".Также минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. В частности, Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного двухтысячного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.

https://ria.ru/20211221/oruzhie-1764691260.html

https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764566955.html

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россия, в мире, безопасность, белоруссия, союзное государство, ввс рф, министерство обороны белоруссии, польша, нато