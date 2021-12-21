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Шойгу заявил о росте доли современного оружия в ядерной триаде
Шойгу заявил о росте доли современного оружия в ядерной триаде - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу заявил о росте доли современного оружия в ядерной триаде
Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составляет 89,1%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:43
2021-12-21T14:43
2021-12-21T14:43
безопасность
ядерное оружие
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составляет 89,1%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю её существования – 89,1%", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Ядерной триадой называют стратегические силы, состоящие из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
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безопасность, ядерное оружие, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Шойгу заявил о росте доли современного оружия в ядерной триаде
Шойгу: доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторических 89,1%