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Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием
Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием - РИА Новости, 21.12.2021
Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием
Нужно продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск современным оружием в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:47
2021-12-21T13:47
2021-12-21T14:10
россия
безопасность
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Нужно продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск современным оружием в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления он назвал основные задачи, на которых нужно сосредоточиться в следующем году."Первое – необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой. Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления", - заявил президент.
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РИА Новости
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россия, безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:47 21.12.2021 (обновлено: 14:10 21.12.2021)
Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием
Путин: в 2022 году нужно продолжить сбалансированное оснащение войск современным оружием