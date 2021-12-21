https://ria.ru/20211221/oruzhie-1764711981.html

Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием

Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием - РИА Новости, 21.12.2021

Путин потребовал продолжить оснащение войск современным оружием

Нужно продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск современным оружием в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:47

2021-12-21T13:47

2021-12-21T14:10

россия

безопасность

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590015677_0:49:3057:1769_1920x0_80_0_0_89c21b701f45a4d3e40d83fcb586cb28.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Нужно продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск современным оружием в 2022 году, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Во время выступления он назвал основные задачи, на которых нужно сосредоточиться в следующем году."Первое – необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой. Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления", - заявил президент.

https://ria.ru/20211221/ucheniya-1764708648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)