https://ria.ru/20211221/obschestvo-1764677324.html

Благотворители призвали решить вопрос с приютами для бездомных

Благотворители призвали решить вопрос с приютами для бездомных - РИА Новости, 21.12.2021

Благотворители призвали решить вопрос с приютами для бездомных

Благотворительные организации в РФ призывают власти в связи с морозами комплексно решить вопрос по открытию приютов для бездомных, которые в зимнее время часто... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:58

2021-12-21T11:58

2021-12-21T11:58

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Благотворительные организации в РФ призывают власти в связи с морозами комплексно решить вопрос по открытию приютов для бездомных, которые в зимнее время часто замерзают на улице до смерти, сообщила РИА Новости президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева.По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается резкое похолодание: сегодня в городе до минус 8-10, в ночь среды местами ожидается температура воздуха до минус 28, а днем – до минус 23."В морозы к нам бездомные обращаются регулярно. Мы об этом говорим постоянно. Собственно, с осени мы начали поднимать проблему приближающихся холодов, с осени говорим о том, что нужно решить комплексно, глобально вопрос размещения бездомных людей, возможность для них согреться", - сказала Демичева РИА Новости.Благотворительные организации собирают для них тёплые вещи, напомнила Демичева.В Москве, по ее словам, есть центр социальной адаптации имени Елизаветы Петровны Глинки, туда бездомные тоже могут обратиться, им там предоставят ночлег, и они не останутся зимой на улице."Но мест там мало. Конечно, вопросы социальных приютов должны решаться обязательно, особенно в зимнее время это актуально, иначе люди будут просто замерзать до смерти, этого нельзя допустить", - резюмировала она. -0-

https://rsport.ria.ru/20211210/veschi-1763101330.html

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общество, москва, россия